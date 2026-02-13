Рус
Полтавщину накриють опади: синоптики попередили, що буде з температурою

Анна Косик
13 лютого 2026, 05:57
Мешканців Полтавської області погода у найближчі кілька днів може здивувати змінами.
Погода на Полтавщині 13-15 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Коли на Полтавщині будуть дощі
  • Скільки днів в Полтаві і області температура буде плюсовою

Погода в Полтаві та області сьогодні, 13 лютого, буде хмарною з проясненнями. Вдень очікується невеликий дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології, до кінця доби температура повітря в області коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, а в місті Полтава становитиме від 2 до 4 градусів тепла.

Погода в Полтаві 13 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода 14 лютого

Вже у суботу синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем та місцями туманом. Проте температура повітря триматиметься у тих же межах, що й сьогодні - від 0 до 5 градусів тепла протягом доби.

Погода в Полтаві 14 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода 15 лютого

У неділю на заміну рясним опадам на Полтавщині прийде місцями невеликий дощ. В області прогнозують хмарну погоду з проясненнями та температуру від 0 до 5 градусів тепла.

Погода в Полтаві 15 лютого / фото: скріншот з meteoprog
Що відомо про Полтаву
Що відомо про Полтаву / Інфографіка: Главред

Якою буде погода в Україні до кінця зими - на початку весни

Главред писав, що за прогнозами двох провідних метеосистем ECMWF та UKMO, в Україні до кінця зими снігові фронти змістяться на північ, а решта території залишиться сухою.

Вже у березні метеосистеми прогнозують українцям ранньовесняну погоду. Сніг по всій території країни буде швидко танути, а опади набудуть локального характеру.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після 16 лютого у Києві очікується невелике похолодання. Максимально температура повітря може знизитися до -15 градусів.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі сьогодні, 13 лютого, переважатиме хмарна погода без опадів. Температура залишатиметься вище нуля навіть уночі, однак через вологість повітря відчуватиметься легкий мороз — до -2…-3 °C.

Напередодні стало відомо, що з 13 по 15 лютого Житомирщина опиниться під впливом південного циклону, який принесе тепліші та вологі повітряні маси. Зберігатимуться ризики випадіння мокрого снігу та дощу, утворення туманів та ожеледі.

Читайте також:

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології

Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

