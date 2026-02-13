Полтавщину накриють опади: синоптики попередили, що буде з температурою

Мешканців Полтавської області погода у найближчі кілька днів може здивувати змінами.

Погода на Полтавщині 13-15 лютого / фото: УНІАН

Коли на Полтавщині будуть дощі

Скільки днів в Полтаві і області температура буде плюсовою

Погода в Полтаві та області сьогодні, 13 лютого, буде хмарною з проясненнями. Вдень очікується невеликий дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології, до кінця доби температура повітря в області коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, а в місті Полтава становитиме від 2 до 4 градусів тепла.

Погода в Полтаві 13 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода 14 лютого

Вже у суботу синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем та місцями туманом. Проте температура повітря триматиметься у тих же межах, що й сьогодні - від 0 до 5 градусів тепла протягом доби.

Погода в Полтаві 14 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода 15 лютого

У неділю на заміну рясним опадам на Полтавщині прийде місцями невеликий дощ. В області прогнозують хмарну погоду з проясненнями та температуру від 0 до 5 градусів тепла.

Погода в Полтаві 15 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Що відомо про Полтаву / Інфографіка: Главред

