Від - 17 до відчутних "плюсів": на Рівненщині різко зміниться погода, названа дата

Інна Ковенько
21 лютого 2026, 08:42
На Рівненщині на вихідних ще триматиметься мороз, а вже з понеділка очікується значне потепління.
Від - 17 до відчутних 'плюсів': на Рівненщині різко зміниться погода, названа дата
Погода в Рівному та області 21-23 лютого / Колаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

На Рівненщині впродовж 21-23 лютого прогнозується зміна погодних умов. Якщо протягом 21-22 лютого синоптики прогнозують морозну погоду, то вже з 23 лютого очікується відчутне підвищення температури. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода 21 лютого

У суботу, 21 лютого, синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, який може погіршити видимість на дорогах. На дорогах - ожеледиця. Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від -12 до -17 градусів, а вдень коливатиметься в межах від 1 до 6 градусів морозу. Атмосферний тиск тиск буде падати.

Погода 22 лютого

У неділю, 22 лютого, очікується хмарна погода з окремими проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, тоді як вдень істотних опадів не прогнозують. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер буде південно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду Температура вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів морозу, а вдень становитиме від 2 до 3 градусів тепла. Атмосферний тиск продовжить падати.

Погода 23 лютого

У понеділок, 23 лютого, протягом доби очікується хмарна погода. Вночі йтиме мокрий сніг, який переходить у дощ, а вдень прогнозують невеликий дощ. Дорожнє покриття залишатиметься слизьким через ожеледицю. Вітер буде західним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від -2 до 3 градусів, а вдень підвищиться до 0-5 градусів тепла. Атмосферний тиск суттєво не зміниться.

Коли в Україну прийде потепління

Синоптикиня Наталія Діденко розповідала, що погода в Україні незабаром зміниться, але попереду ще дві найхолодніші ночі.

За її словами, з наступного тижня очікується більш стабільна та тепла погода. Однак потепління супроводжуватиметься опадами та туманами.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Житомирську область йде чергове похолодання. Найближчі три дні регіон переживатиме різкі температурні коливання - від 20° морозу до плюсових значень і дощу.

Останні вихідні лютого в Дніпрі обіцяють бути хмарними, але спокійними. Хоча нічні морози ще будуть нагадувати про зиму, вдень температура впевнено наблизиться до позначки "нуль".

У перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою і переважно сонячною. Вдень температура повітря становитиме +5°C…+8°C. Вночі можливі невеликі коливання від незначних заморозків до слабкого тепла - стовпчики термометрів показуватимуть -1°C…+2°C.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

