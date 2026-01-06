Сніг, ожеледь і морози: синоптики попередили про сильне погіршення погоди

В Україні оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

В Україні 6 січня суттєво погіршиться погода / Фото: УНІАН

В яких регіонах сьогодні оголошено перший рівень небезпеки

Якою буде погода у Києві та області

Погода в Україні у вівторок, 6 січня, буде складною. Синоптики Укргідрометцентру опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Зокрема, сьогодні в центральних, східних, більшості північних, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях ожеледиця.

У більшості північних, центральних, Одеській та Чернівецькій областях прогнозується туман, видимість 300-500 м. На дорогах, крім півдня країни, ожеледиця.

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Оголошено жовтий рівень небезпеки / Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві та області 6 січня

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Вдень мокрий сніг і дощ. Вранці та вдень туман, ожеледиця, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі близько 10° морозу, вдень 0-2° морозу.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Києва. 6 січня вранці та вдень ожеледиця; туман, видимість 300-500 м; на дорогах ожеледиця. Перший рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - попередили синоптики.

Якою буде погода в Києві та області 6 січня 2026 року / Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, синоптик Наталка Діденко попереджала, що на регіони налетить справжній сніговий циклон із поривчастим вітром. Вночі очікується мороз, а вже вдень температура будуть "плюси" і відлига.

"Відповідно, сніг почне переходити в дощ. Небезпечною може бути ожеледь! Наступної ночі (на 7-ме січня) почне підмерзати знову і тому особливо небезпечною також може бути ожеледиця. Дуже, дуже обережно пересувайтеся вулицями та тротуарами!" - зазначає Діденко.

Метеоролог Ігор Кибальчич прогнозує, що впродовж тижня з 5 до 11 січня очікується сильне похолодання. Можливі рясні опади у вигляді дощу/снігу та поривчастий вітер.

