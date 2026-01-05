Українців попередили про серйозну небезпеку: названо дату, коли налетить потужний шторм

Що дізнаєтеся:
- У яких областях очікується відлига
- Які регіони накриє крижаний дощ
- Де температура повітря опуститься до -11 градусів
Погода в Україні найближчим часом буде штормовою. На регіони налетить справжній сніговий циклон із рвучким вітром. Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко.
Водночас вона зазначила, що вночі очікується мороз, а вже вдень температура будуть "плюси" та відлига.
"Відповідно, сніг почне переходити у дощ. Небезпечною може бути ожеледь! Наступної ночі (на 7-ме січня) почне підмерзати знову і тому особливо небезпечною також може бути ожеледиця. Дуже, дуже обережно пересовуйтеся вулицями та тротуарами!" - зазначає Діденко.
Погода 6 січня
6 січня температура повітря вночі опуститься до 2-6 градусів морозу. На півночі та північному сході буде мороз до -11 градусів. На територію західних областей прийде потепління. Там температура повітря буде на рівні 0 градусів.
В інших областях буде така погода:
- на сході до 0+2 градусів,
- у центральних областях до +2+6 градусів,
- у південній частині до +5+12 градусів.
Погода у Києві 6 січня
У Києві вночі буде сніг. Вдень буде дощ, який переходитиме у льодяний дощ. При цьому очікується рвучкий вітер. На дорогах у цей день очікується ожеледиця.
"Температура повітря у столиці найближчої ночі -5-7, завтра вдень потепліє до відлиги! Між іншим, при такому потеплінні з'їжджатиме сніг із дахів, обережно!" - йдеться у повідомленні.
Коли буде нове похолодання
Нове суттєве похолодання очікується з 9-10 січня.
"Кому необхідно щось чи когось захистити від надмірного морозу, подбайте про це. Хай цей прогноз погоди не справдиться, але подібна перестраховка має сенс. На старого Василя морози відступлять", - Діденко.
Погода в Україні - новини за темою
Як писав Главред, 4 січня в Україні очікується холодна погода з хмарністю. У північних, східних та центральних областях прогнозують мокрий сніг і дощ.
Наталія Діденко попереджала, що на вихідних в Україні погода буде нестійкою. У Києві переважатиме хмарна погода, невеликий сніг можливий лише ввечері 4 січня.
Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що впродовж нового робочого тижня очікується сильне похолодання. Можливі рясні опади у вигляді дощу/снігу та рвучкий вітер.
Читайте також:
- Сніг, шалений вітер та мороз: Україну накриває справжній зимовий Армагеддон
- Морози до -20°C, сніг і шквальний вітер: відома дата лютого похолодання
- Погода на Водохреще в Україні: синоптикиня сказала, чи вдарить сильний мороз
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред