Половину зарплати на житло: як в Полтаві змінилися ціни на оренду квартир

На ринку нерухомості змінилася ситуація.

Скільки коштує оренда квартири в Полтаві / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

В Полтаві підвищилися ціни на оренду квартир

Мешканці Полтави почали витрачати менший відсоток з зарплати на оренду житла

Ціни на оренду квартир у Полтаві за останній рік помітно змінилися. Про це свідчать дані ЛУН. Одно- та двокімнатні квартири подорожчали на кілька відсотків.

Однокімнатну квартиру в Полтаві здають в оренду в середньому за 10500 гривень, що на 5% дорожче, ніж минулого року. Водночас двокімнатні квартири в оренду подорожчали ще помітніше - на 17%. В середньому таку оселю можна орендувати за 12000 гривень.

Трикімнатну квартиру ж здають в оренду в Полтаві за такою ж ціною, як і минулого року - 13000 гривень.

Який середній відсоток заробітної плати йде на оренду

Згідно з даними ЛУН, мешканці Полтави виділяють на оренду однокімнатної квартири приблизно 47% зарплати, що на 3% менше, ніж у 2025 році. Відсотки витрат зарплати на оренду двокімнатної чи трикімнатної квартир залишилися незмінними - 53% та 58% відповідно.

Як зміниться вартість житла в Україні у 2026 році - прогноз експерта

Главред писав, що за словами рієлтора Олександра Бойка, у 2026 році український ринок нерухомості, ймовірно, розвиватиметься без різких стрибків. Саме безпекова ситуація та стан економіки визначатимуть поведінку цін як на новобудови, так і на "вторинку".

Рієлтор прогнозує, що вартість житла в новобудовах може помірно зрости. Причина - подорожчання будівельних матеріалів та збільшення витрат девелоперів. Натомість на вторинному ринку суттєвих змін не очікується: попит і пропозиція залишаються відносно збалансованими, що стримуватиме коливання цін.

ЛУН (англ. LUN) — українська IT-компанія, заснована у 2008 році, яка спеціалізується на створенні інноваційних PropTech[en] рішень.

