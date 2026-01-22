Половину зарплати на житло: як в Полтаві змінилися ціни на оренду квартир

Головне:
Ціни на оренду квартир у Полтаві за останній рік помітно змінилися. Про це свідчать дані ЛУН. Одно- та двокімнатні квартири подорожчали на кілька відсотків.
Однокімнатну квартиру в Полтаві здають в оренду в середньому за 10500 гривень, що на 5% дорожче, ніж минулого року. Водночас двокімнатні квартири в оренду подорожчали ще помітніше - на 17%. В середньому таку оселю можна орендувати за 12000 гривень.
Трикімнатну квартиру ж здають в оренду в Полтаві за такою ж ціною, як і минулого року - 13000 гривень.
Який середній відсоток заробітної плати йде на оренду
Згідно з даними ЛУН, мешканці Полтави виділяють на оренду однокімнатної квартири приблизно 47% зарплати, що на 3% менше, ніж у 2025 році. Відсотки витрат зарплати на оренду двокімнатної чи трикімнатної квартир залишилися незмінними - 53% та 58% відповідно.
Як зміниться вартість житла в Україні у 2026 році - прогноз експерта
Главред писав, що за словами рієлтора Олександра Бойка, у 2026 році український ринок нерухомості, ймовірно, розвиватиметься без різких стрибків. Саме безпекова ситуація та стан економіки визначатимуть поведінку цін як на новобудови, так і на "вторинку".
Рієлтор прогнозує, що вартість житла в новобудовах може помірно зрости. Причина - подорожчання будівельних матеріалів та збільшення витрат девелоперів. Натомість на вторинному ринку суттєвих змін не очікується: попит і пропозиція залишаються відносно збалансованими, що стримуватиме коливання цін.
