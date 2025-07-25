Серпень готує сюрпризи: синоптик сказала, до якої погоди готуватися українцям

Серпень "обіцяє" бути спекотним.

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Прогноз погоди на серпень 2025 року / Фото: ua.depositphotos.com

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Якою погода буде в серпні 2025 року

Де в Україні буде найспекотніше в останній місяць літа

Серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму. Про це розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі УНІАН.

Вона повідомила, що, за даними світових європейських центрів, на заході температура буде близько до серпневої норми і опади також на заході країни - близько до норми.

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Температура повітря у решті областей виявиться вищою за середні показники на 1,5–2°C. Найспекотніше у серпні буде на півдні та південному сході країни.

"А також дефіцит опадів. Тобто від норми ми чекаємо 60-70%", - сказала Голеня.

Синоптикиня додає, що на початку серпня погода буде подібною до липня.

На півдні та сході країни очікується +30°C...+34°C, а в окремі дні - сильна спека +35°C...+38°C.

На заході - найпоміркованіше. Очікується від +25°C до +28°C.

На півночі - до +30°C.

В центральних і східних областях - +33°C...+34°C.

В окремі дні на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Донецькій та Луганській областях може бути сильна спека +35°C...+37°C, резюмувала Голеня.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попереджала про те, що 25 липня атмосферний фронт зачепить західні регіони країни. Там очікуються грозові дощі. До вечора вони дійдуть до Житомирської, Чернігівської та Київської областей.

Водночас, за даними Діденко, 26 і 27 липня температура повітря у більшості областей становитиме +26…+33 градуси. У південній частині очікується сильна спека, +33…+39, місцями ймовірно до +40 градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич також повідомив, що погода в Україні у вихідні відзначиться аномальною спекою в кількох областях. Дуже високі температури повітря охоплять південно-східні області нашої країни, а в західній частині проходитимуть дощі.

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Про персону: Наталія Голеня Наталія Голеня - синоптик, метеоролог, заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру.

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