Надзвичайний рівень пожежної небезпечності: Україну накриває потужна спека

Погода в Ужгороді буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +36 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 15 серпня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 15 серпня

Де температура повітря опуститься до +11 градусів

Коли в Україні підвищиться температура повітря

Погода в Україні 15 серпня буде сухою та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпечності. Мова йде про майже всі регіони, крім Київської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської, Черкаської, Волинської, Львівської, Вінницької та Кіровоградської областей.

Прогноз погоди в Україні на 15 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 15 серпня температура повітря підвищиться до +27 градусів. У цей день буде сухо та малохмарно. 16 серпня буде тепліше - 30 градусів тепла.

Вже 17 серпня температура повітря стане трохи нижчою. У цей день в Україні потеплішає до 25 градусів тепла. Опади у цей день не прогнозуються.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 15 серпня

В Україні 15 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують невеликі дощі у Карпатах.

"Температурний фон у нічні години істотно не зміниться, та буде в межах +11..+16 градусів у більшості областей, на Закарпатті та на півдні країни від 16 до 21 градусу. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть 23..28 градусів, на Прикарпатті та півдні країни до +30, найспекотніше буде на Закарпатті, там метеорологи на метеостанціях фіксуватимуть до 35 градусів сильної спеки.", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +32

За даними meteoprog, 15 серпня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+36 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+26 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 15 серпня / фото: meteoprog

Погода 15 серпня у Києві

У Києві 15 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 23-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 15 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

