Якою буде зима в Україні: зʼявився приголомшливий прогноз

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода взимку
- У яких регіонах України взимку буде найпрохолодніше
Зима 2025-2026 в Україні буде рекордно холодною. Синоптики прогнозують сильні морози та багато снігу. Про це свідчать дані MkWeather.
Фахівці зазначають, що прийдешня зима буде досить непередбачувана.
Очікується, що у Європі очікується зима у дві фази. Наприклад, у грудні переважатиме волога та штормова погода на заході, а в лютому прийдуть рекордні морози та потужні бурі в центральні та східні райони.
Наприкінці зими прогнозується тривале похолодання — від Скандинавії до Балкан і Центральної Європи.
Фахівці пояснюють, що сніговий покрив у Сибіру є ключовим передвісником зимового клімату Європи.
Є ймовірність того, що Італія, Греція та Балкани можуть зіткнутися з небезпечними зимовими штормами. Можливі зливи та снігопади у гірських місцевостях.
Якою буде зима в Україні
Україна розташована у Східній Європі. В оприлюднених даних йдеться, що це найхолодніший регіон континенту з потенціалом для рекордних арктичних спалахів наприкінці зими. Можливе утримання стійкого снігового покриву та мінусових температур.
Згідно з прогнозом, початок зими відзначиться відносно м’якою погодою. Час від часу можливі дощі та сніг.
У січні очікується поступове зниження температури, яке перейде в справжні арктичні морози.
Саме січень і лютий можуть принести рясні снігопади та стійкий сніговий покрив.
Особливо холодно у другій половині зими може бути у східних та центральних областях України.
Погода в Україні - новини за темою
Як писав Главред, у понеділок, 29 вересня, Чорногірський хребет у Карпатах засипало снігом. Температура повітря становить -3°С. 30 вересня у Карпатах продовжило сніжити. Рятувальники закликали туристів дотримуватися правил безпеки під час походів у гори.
Тим часом народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає бабине літо і довгоочікуване потепління.
Крім цього, синоптик Кібальчич повідомив, що впродовж нового робочого тижня, з 29 вересня по 5 жовтня, в Україні очікується нестійка погода. Можливі різкі перепади температури та дощі.
