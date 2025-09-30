Якою буде зима в Україні: зʼявився приголомшливий прогноз

Зима 2025-2026 року буде доволі непередбачуваною.

Погода на зиму 2025-2026 / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода взимку

У яких регіонах України взимку буде найпрохолодніше

Зима 2025-2026 в Україні буде рекордно холодною. Синоптики прогнозують сильні морози та багато снігу. Про це свідчать дані MkWeather.

Фахівці зазначають, що прийдешня зима буде досить непередбачувана.

Очікується, що у Європі очікується зима у дві фази. Наприклад, у грудні переважатиме волога та штормова погода на заході, а в лютому прийдуть рекордні морози та потужні бурі в центральні та східні райони.

Наприкінці зими прогнозується тривале похолодання — від Скандинавії до Балкан і Центральної Європи.

Фахівці пояснюють, що сніговий покрив у Сибіру є ключовим передвісником зимового клімату Європи.

Є ймовірність того, що Італія, Греція та Балкани можуть зіткнутися з небезпечними зимовими штормами. Можливі зливи та снігопади у гірських місцевостях.

Якою буде зима в Україні

Україна розташована у Східній Європі. В оприлюднених даних йдеться, що це найхолодніший регіон континенту з потенціалом для рекордних арктичних спалахів наприкінці зими. Можливе утримання стійкого снігового покриву та мінусових температур.

Згідно з прогнозом, початок зими відзначиться відносно м’якою погодою. Час від часу можливі дощі та сніг.

У січні очікується поступове зниження температури, яке перейде в справжні арктичні морози.

Саме січень і лютий можуть принести рясні снігопади та стійкий сніговий покрив.

Особливо холодно у другій половині зими може бути у східних та центральних областях України.

