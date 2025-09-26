Україну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та дати

Україну цієї осені чекає декілька періодів бабиного літа, розповів народний синоптик Главреду.

Коли в Україні потепліє та прийде бабине літо / Главред

Погода в Україні в кінці вересня різко змінилась. Після спеки до +30, прийшли дощі, грози та заморозки.

Народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю Главреду розповів, коли чекати потепління в Україні, чи буде бабине літо, з якої погоди розпочнеться жовтень, та коли чекати на значні морози.

Останні дні в Україну прийшли заморозки, скільки вони можуть протриматися?

Заморозки очікуємо тільки наступні три доби. Тобто в ніч на 27, 28 та 29 вересня. Ці заморозки очікуємо на поверхні ґрунту від 0 до -3. Переважно заморозки будуть у західних та північних областях, також можливо на Черкащини.

Графік погоди для Києва на найближчі 5 днів / Укргідрометцентр

Як розпочнеться жовтень в Україні?

За моїми прогнозами, перша половина жовтня в Україні пройде з дощами. Температура буде в районі +15 - +17 градусів.

Опади будуть по всій Україні, але не дуже інтенсивні. Тобто заливати Україну не буде сильно. Крім того, з 1 по 5 жовтня нічні температури будуть трохи вище, до +8 градусів.

Приблизно з 13-14 жовтня в Україні дощі припиняться і має потепліти на 3-4 градуси.

Погода на два тижні жовтня / meteoprog

Чи очікувати нам на бабине літо?

Звісно буде, бабиного літа в Україні ще і не було. Воно пройде у другій половині жовтня. І бабине літо буде не одне, їх очікуємо декілька.

Коли українцям очікувати на серйозні морози зі снігом?

Поки очікувати не варто. Але, якщо говорити про погоду надалі і дійсно серйозне похолодання з морозами вдень та опадами, то очікуємо аж в середині листопада.

Про персону: Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з низкою провідних загальнонаціональних видань.

