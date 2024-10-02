"Дійшли практично до дна": зірка Кварталу 95 поскаржився на проблеми у шлюбі

Юрій Ткач розповів про складний період у родині.

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Юрій Ткач новини - Юрій Ткач розповів про кризу в шлюбі та вінчання / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuriy_tkach, instagram.com/viktoriya_tka4

Український комік, шоумен і зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач вперше розповів, що за пасторальною картинкою ідеального сімейного життя, яку бачать його шанувальники, ховаються проблеми між ним та дружиною Вікторією. Артист зізнався в програмі "ЖВЛ представляє", що їхній союз ледь пережив серйозну кризу.

Як зазначив гуморист, його шлюб був близький до того, щоб досягти дна. За 10 років у подружжя накопичилися питання, претензії, невдоволення, які вони придушували в собі, щоб уникнути відкритої конфронтації. Коли все це стало просочуватися назовні, у парі почалися проблеми.

Ткач переконаний, що їхній шлюб врятувало те, що, всупереч проблемам, і він, і Вікторія дуже хотіли його зберегти. "У кожної сім'ї є свої моменти, свої кризи в житті, через одну з таких ми…Я не скажу, що це було глобально. До розлучення не дійшло! Накопичилося запитань, проблем, замовчування проблем. Тут важливо зберегти, зберегти і ще раз зберегти. Для цього дуже круто допомагають психотерапевти, дуже круто допомагають якісь духовні практики, медитації і так далі. Все для цього згодиться", - зазначає Юрій.

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Також він розповів, що планує повінчатися з дружиною. Вони навмисно не будують планів на цю знаменну подію, бо впевнені, що доля сама їм підкаже вірний шлях.

Хто такий Юрій Ткач? Юрій Ткач - український комік, телеактор. Відомий ролями в ситкомах "Країна У" і "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Танці з зірками-4", "Ліга сміху" та "Ігри приколів". У 2019 році став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" та актором у шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, повідомляє Вікіпедія.

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