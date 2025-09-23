"Трошки з розбитим серцем": солістка KAZKA зробила зізнання про особисте життя

Співачка Олександра Заріцька розповіла про драму в стосунках з нареченим.

https://glavred.net/stars/nemnozhko-s-razbitym-serdcem-solistka-kazka-sdelala-priznanie-o-lichnoy-zhizni-10700309.html Посилання скопійоване

Олександра Заріцька розповіла про стосунки з нареченим / колаж: Главред, фото: instagram.com, kazka.band

Ви дізнаєтесь:

Олександра Заріцька розповіла про стосунки з нареченим

Що викликає сльози у солістки KAZKA

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька відверто розповіла про стосунки зі своїм нареченим Павлом Тараненком. Український музикант освідчився співачці ще у 2023 році, однак весілля пара поки не зіграла. Заріцька розповіла, у яких вони зараз стосунках у інтерв'ю проєкту "ТУР Зірками".

Заріцька зізналася, що вважає їхні п’ятирічні стосунки з Павлом ідеальними. Водночас, як творчій людині, їй завжди потрібна певна драма для натхнення.

відео дня

"Мені здається, дуже правильні слова від великих артистів про те, що артист завжди має бути трошки закоханий, трошки з розбитим серцем. Це дуже надихає. У мене з моїм Павлом, скоро 5 років, все ідеально. Тому я інколи сама надумую собі якісь історії, якісь драми", — зізналась Заріцька.

Олександра Заріцька розповіла про особисте життя / фото: instagram.com, kazka.band

Співачка також визнала, що є дуже сентиментальною: інколи їй важко витримати навіть кілька днів без коханого, і тоді вона може розплакатись.

"Коли ми не бачимося декілька днів або як це було 1,5 місяця, то я тільки починаю про нього думати – я плачу. Взагалі я дуже сентиментальна людина. У нас все добре, але я люблю вигадувати", — розповіла Олександра Заріцька.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український музичний гурт KAZKA хоче повернутись на Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс Євробачення. Про це розповіла солістка гурту Олександра Заріцька, зазначивши, що гурт уже шукає пісню для заявки.

Також солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилася новим фото, де похизувалася приголомшливим результатом схуднення. Вона розповіла прихильникам, що схудла на 10 кілограм та викликала захоплення фанатів своєю фігурою.

Вам може сподобатись:

Про персону: Олександра Заріцька Олександра Заріцька - українська співачка, солістка гурту "KAZKA" (з 2017 року). Учасниця шоу "Голос країни" (4 сезон - як учасниця, 12 сезон - тренерка команди "Другого шансу"), "Х-фактор" (8 сезон - посіла 7 місце у складі гурту "KAZKA") і "Танці з зірками-8".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред