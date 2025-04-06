'Я глибоко обурений': у РФ заспівали російською хіт відомого українського співака

Гучну композицію "Три сестри" Влад Дарвін написав ще 2013 року.

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У РФ заспівали російською хіт Влада Дарвіна / колаж: Главред, фото: instagram.com/darwinvlad, скріншот

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Де і хто виконав хіт українського співака

Реакція Влада Дарвіна на порушення його авторських прав

У Росії в ефірі ток-шоу маловідомий співак Олександр Луговий виконав популярну пісню українського артиста Влада Дарвіна, порушивши авторські права. Йдеться про хіт "Три сестри", який останнім часом став вірусним у Мережі. Про це повідомив у своєму Instagram сам Влад Дарвін.

Гучну композицію Дарвін написав ще 2013 року. Однак справжню славу вона здобула тільки зараз, коли завірусилася в соцмережах. Трек очолив тренди української музики та став лідером у чартах на стримінгових сервісах. Коли пісня отримала нове життя через 11 років після виходу, Влад Дарвін переклав її українською та презентував нову версію. Росіяни також не оминули стороною пісню "Три сестри" і без жодного дозволу виконують її в країні-агресорі. Зокрема, росіянин заспівав її російською мовою на федеральному пропагандистському телеканалі.

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Він обурений таким вчинком жителів РФ. Зокрема, він вказав, що вони вкрали його пісню в день, коли окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня. Уже цієї ночі, 6 квітня, загарбники атакували Київ та інші міста. Водночас вони продовжують принижуватися і в культурній сфері, видаючи українське за своє.

"Як українець я глибоко обурений. Мою музику використали без мого дозволу і без жодної міжнародної ліцензії на державному російському телебаченні - саме в той час, коли вся Україна перебувала в жалобі. 4 квітня внаслідок російської ракетної атаки в Кривому Розі загинули 9 українських дітей. Сьогодні Київ зазнав удару російської балістичної ракети. Щодня десятки українських міст - під обстрілами. Підтримуйте Україну. Будьте на боці правди і міжнародного права", - закликав Влад Дарвін.

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