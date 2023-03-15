Співак Дарвін зізнався, чому йому боляче за зраду запроданки Ані Лорак

Співак Влад Дарвін висловився про зрадницьку позицію своєї колеги Ані Лорак, для якої він свого часу багато писав пісень.

Ані Лорак і Влад Дарвін / колаж фото УНІАН

Відомий український композитор і попспівак Влад Дарвін висловився про позицію співачки-запроданки Ані Лорак (яка ось уже більше року ніяк не підтримує свою Батьківщину Україну в її у війні з Росією). Своїми думками з цього приводу він поділився в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Музикант розповів, що останній раз співпрацював з Лорак в 2014 році. Пісня, яку він для неї написав, вийшла в 2016-му.

"На той момент єдиний такий серйозний репутаційний пробіл – у неї були "самовари", які вона отримала в Кремлі. Але після того вона скасувала всі концерти в Кремлі, вона скасувала всі концерти в Криму, вона призупинила діяльність в Росії і випустила кліп "Мальви". Ми з нею тоді зустрілися, і я був упевнений, що вона підтримує Україну. Враховуючи її двадцятирічну роботу під прапором України, враховуючи її статус народної артистки, враховуючи її буковинське коріння, У мене не було підстав вважати, що у вирішальний момент вона не підтримає народ України. Далі ці помилки вже носили якийсь системний характер, я взагалі по-іншому оцінив можливість співпраці з нею і її життєві пріоритети", – поділився Дарвін.

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Дарвін також каже, що був упевнений ‒ після повномасштабного вторгнення Лорак підтримає свій народ. Замість цього співачка вирішила нічого не говорити про злочинну війну, яку Путін розв'язав проти України і продовжила жити в країні-терористці Росії як ні в чому не бувало.

"Народний артист - це не просто звання. Це прояв любові, поваги і довіри народу до музиканта, творчої особистості. І це історія в 20 років, ви розумієте? Ані Лорак вона ж з 1994 професійно працює на сцені. Це довга історія відносин, і коли вона завершується таким глухим кутом, це безумовно боляче", – підсумував співак.

Нагадаємо, раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що народних артистів України будуть позбавляти таких звань за підтримку війни, яку розв'язала Росія (Лорак теж має це звання).

"Всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені", - заявив міністр.

До слова, інша зрадниця України і звання народної артистки нашої країни Таїсія Повалій не вгамовується, і продовжує колесити по країні-агресору, виконуючи українські пісні.

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