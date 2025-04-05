"До вечора дожили тільки мої": Малахова емоційно розповіла про любов до дітей

Даша Малахова, як і інші знаменитості, відреагувала на обстріл Кривого Рогу.

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Даша Малахова поділилася постом про дітей / Фото Instagram/dashamalakhova

Коротко:

Про що у своєму пості сказала Даша Малахова

Кому вона присвятила свій пост

У п'ятницю, 4 квітня, країна-агресор Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок ворожого терору помер хлопчик, відео з реанімацією якого розлетілося мережею. Крім нього, через російську атаку загинули ще 9 дітей.

Українські знаменитості та й прості українці відреагували на жорстокий обстріл Росії. Зокрема, дуже емоційний і щемливий пост написала українка телеведуча Даша Малахова. Пост вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

відео дня

Даша Малахова про дітей / Фото Instagram/ dashamalakhova

"Пекло на землі. У мене два сини - 12 і 19 років. Цих людей я цілую тисячу разів на день. Моя любов до них не має меж. Мій старший працює в ресторані на барі, тож у п'ятницю ми любимо приходити до нього, сидіти біля барної стійки просто, щоб бути поруч. Ми не відриваємо погляду одне від одного, як закохані. Сьогодні ми сиділи на галасливому фудкорті, підморгували одне одному, без слів, очима говорили про кохання", - пише Даша.

Вона також описала страшну фотографію - наслідків російської атаки. На фото мама гладить руку свого загиблого сина на дитячому майданчику в Кривому Розі.

Даша Малахова про дітей / Фото Instagram/ dashamalakhova

"Вона гладить йому руку. Вона продовжує з ним розмовляти. З такою ніжністю, що здається, всі ангели з усього космосу злетіли, щоб утворити стіну, щоб їм не заважали...Закінчити цей зв'язок, який неможливо закінчити. Я не можу уявити страшнішого болю. Хіба що - спостерігати за цим із фудкорту, де всі говорять російською, забувають донатити, і чогось чекають. Це - пекло на землі. Поки весь світ дивиться на наш кривавий акваріум, де замість тропічних рибок - діти. Наші діти. Сьогодні вранці мої діти в Києві та її дитина в Кривому Розі прокинулися - заспані, солодкі. Але до вечора дожили тільки мої. Ми не знаємо, що буде завтра. Будь ласка, кажіть людям, яких любите, що ви їх дуже любите", - написала вона.

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Як раніше писав Главред, українська актриса і ведуча Даша Малахова зробила несподіване зізнання про своє здоров'я. Виявилося, що улюблениця української публіки перенесла онкологічне захворювання.

Раніше Даша Малахова залишилася настільки вражена виходом співачки Камалії та її чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура на червону доріжку Каннського кінофестивалю, що не змогла не залишити з цього приводу свій коментар - їдкий, як яблучний оцет, яким так пишається Малахова.

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Хто така Даша Малахова? Дарина Малахова - українська актриса театру і кіно, телеведуча, громадська діячка, письменниця, рестораторка. Засновниця проєкту "Картата Потата", школи Claris Verbis і благодійного фонду Educare. Дочка засновника Київського драматичного театру на Подолі Віталія Малахова.

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