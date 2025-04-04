'Постійно різні жінки': Єфросиніна відреагувала на чутки про зради чоловіка

Маша Єфросиніна дала переконливу відповідь.

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Маша Єфросиніна - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Єфросиніна

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З'явилися чутки про коханку чоловіка Єфросиніної

Ведуча пожартувала з цього приводу

Українська відома ведуча Маша Єфросиніна відреагувала на чутки про те, що у її чоловіка Тимура Хромаєва є коханка.

В інтерв'ю для Наталії Бобок ведуча пожартувала і розповіла, що впевнена у вірності чоловіка.

"Я кажу: "Тимуре, тут новинка підлетіла. Я застукала тебе з коханкою". Він каже: "Красива?" Я кажу: "Не знаю, не пишуть". Він каже: "Слухай, Масічек, вона ж мені не потрібна. У мене постійно різні жінки". І це наш із ним жарт. За 22 роки, що ми з ним разом, я стільки купа разів змінилася зовні, внутрішньо", - поділилася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв пережили разом багато чого / фото: instagram.com, Маша Єфросиніна

Також ведуча зазначила, що Тимур не встигає за її перевтіленнями, тому йому точно не до інших жінок.

Маша Єфросиніна / інфографіка: Главред

Нагадаємо, Єфросиніна та Хромаєв одружилися 2003 року і виховують двох дітей - Нану та Олександра. На початку повномасштабної війни в Україні Тимур записався до лав ЗСУ добровольцем, тому пара рідко бачиться.

Дивіться відео інтерв'ю Маші Єфросиніної:

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Маша Єфросиніна - останні новини по темі

Раніше Главред писав про те, що Маша Єфросиніна розкрила секрет, який тримала при собі майже три десятиліття - із сорому і страху осуду з боку колег і близьких. Заговорила вона лише для того, щоб підтримати тих, чий голос сьогодні ледь чути - жінок, які пережили сексуальне насильство.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна запросила свого чоловіка Тимура Хромаєва для інтерв'ю, де відповіла на всі чутки. За словами ведучої, вона з Хромаєвим уже розходилася і пара робила перерву в стосунках.

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Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

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