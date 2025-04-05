Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Ротару відреагувала на жорстокий обстріл Кривого Рогу

Олена Кюпелі
5 квітня 2025, 21:12
201
Софія Ротару відзначила моторошну трагедію, яку скоїла Росія, у себе в соціальній мережі.
Софія Ротару
Софія Ротару згадала Кривий Ріг/ колаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Коротко:

  • Що опублікувала Софія Ротару
  • Як вона відреагувала на обстріл

У п'ятницю, 4 квітня, країна-агресор Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок ворожого терору загинуло 9 дітей. Багато українських знаменитостей відреагували на атаку агресора, зокрема співачка Софія Ротару, яка довгі роки виступала в Росії.

Незважаючи на те, що останнім часом 77-річна виконавиця доволі рідко з'являється в соцмережах, вона з'явилася у своєму Instagram. Лаконічно, вона написала назву міста Кривий Ріг, дату, а також розбите серце.

відео дня
Софія Ротару
Софія Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Також свою історію вона доповнила свічкою.

Софія Ротару відреагувала на обстріл
Софія Ротару відреагувала на обстріл / Фото Instagram/ sofiarotaru.official

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент закликає світ до дій після ракетного удару по Кривому Рогу.

Станом на ранок 5 квітня було відомо про 18 загиблих і 61 поранену людину. Серед загиблих - 9 дітей, також 12 осіб дістали поранення.

Вас також може зацікавити:

Хто така Софія Ротару

Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) й акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Софія Ротару новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Україна використовує ІПСО проти РФ: Буданов прямо сказав, як працюють такі атаки

Україна використовує ІПСО проти РФ: Буданов прямо сказав, як працюють такі атаки

21:46Війна
"Слабкість ніколи не закінчувала війни": Зеленський - про вбивство дітей у Кривому Розі

"Слабкість ніколи не закінчувала війни": Зеленський - про вбивство дітей у Кривому Розі

21:14Україна
РФ розгортає нову атаку: у розвідці розкрили сценарій Кремля

РФ розгортає нову атаку: у розвідці розкрили сценарій Кремля

20:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Країну атакувала найпотужніша магнітна буря: Україна під атакою майже 7-бального шторму

Країну атакувала найпотужніша магнітна буря: Україна під атакою майже 7-бального шторму

Гороскоп на завтра 6 квітня: Левам - фінансовий сюрприз, Терезам - відпочинок

Гороскоп на завтра 6 квітня: Левам - фінансовий сюрприз, Терезам - відпочинок

Де 3 відмінності між дітьми: треба мати "гострі очі", щоб знайти відповідь швидко

Де 3 відмінності між дітьми: треба мати "гострі очі", щоб знайти відповідь швидко

Китайський гороскоп на завтра 6 квітня: Драконам - конфлікти, Козлам - образи

Китайський гороскоп на завтра 6 квітня: Драконам - конфлікти, Козлам - образи

"Питання знято": з'явився сумний прогноз щодо гарантій безпеки для України

"Питання знято": з'явився сумний прогноз щодо гарантій безпеки для України

Останні новини

21:46

Україна використовує ІПСО проти РФ: Буданов прямо сказав, як працюють такі атаки

21:14

"Слабкість ніколи не закінчувала війни": Зеленський - про вбивство дітей у Кривому РозіФото

21:12

Ротару відреагувала на жорстокий обстріл Кривого Рогу

20:50

РФ розгортає нову атаку: у розвідці розкрили сценарій Кремля

20:17

Чи відповість Росія за свої злочини: важлива заява Буданова

Шапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та ЄвросоюзомШапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та Євросоюзом
19:24

ЗСУ контратакують на сході, просування РФ сповільнилося – розвідка Британії

19:04

Українська команда вийшла до фіналу найбільшого у світі конкурсу судових дебатів

18:44

8-градусний мороз, сніг, ожеледиця: в областях попереджають про небезпеку

18:20

"Порушення Україною припинення вогню": Генштаб жорстко відповів на вкидання РФ

Реклама
17:41

"Мені страшно, там всі "200": відео поліції з першими хвилинами після удару по Кривому РогуФотоВідео

17:33

Чи можна щось зробити зі старим часником: найкращі ідеї

17:20

Введення іноземного контингенту в Україну: Зеленський про деталі важливих переговорів

16:27

Путін може отримати 240 мільярдів: в Естонії розкритикували політику Орбана

16:20

Холоденко розкрила свій невиліковний діагнозВідео

16:12

У Поволжі дрони СБУ підірвали завод із виробництва вибухівки – ЗМІ

15:51

Угода України і США про корисні копалини обернулася катастрофою - Politico

15:38

РФ збільшує запаси ракет: в ISW попередили про загрозу масштабного удару

15:24

Престаріла путіністка Байрак роздяглася для потворної фотосесії

15:15

Окупантів виводять з фронту: Братчук повідомив про серйозні проблеми в армії РФ

15:09

Їх убила ракета в Кривому Розі: Зеленський назвав імена загиблих і накинувся на ЗахідФотоВідео

Реклама
15:01

Чому 6 квітня не можна згадувати старі образи: яке свято, прикмети

14:40

Голуби забудуть туди дорогу: які 2 корми покласти в годівницю, щоб їх відігнати

14:35

НАТО заблоковане: експерт повідомив про небезпеку нападу РФ на членів Альянсу

14:35

Хто вкрав автомобіль: лише надзвичайні інтелектуали вгадають за 5 секунд

14:08

ЗСУ ефективно вражають ворога: Сирський розповів про успіхи на фронті

13:39

Може перерости у наступ: аналітик розповів про небезпечні дії ворога

13:23

Названо недооцінений засіб, який прибирає плями із взуття: як він працюєВідео

13:17

"Скоро Путін буде найвразливішим": Шапран сказав, чому США не ввели мита проти РФВідео

12:30

Чим можна замінити молоко у випічці: найкращі альтернативи

12:27

Припинення війни в Україні: Рютте сказав, що НАТО не бере участі в переговорах

12:24

"Намагаюся вибратися з ями": Барак Обама зробив шокуюче зізнання про шлюб

12:08

Одна з країн НАТО запропонувала захист Україні за 5 статтею: в Альянсі відповіли

12:05

"Я ці крики не забуду": очевидці розповіли про перші хвилини після удару по Кривому РогуФотоВідео

11:57

"До вечора дожили тільки мої": Малахова емоційно розповіла про любов до дітей

11:44

В Україні можуть подешевшати бензин та дизель: на скільки "впаде" ціна

11:22

США готові доручити Європі забезпечення припинення вогню, але є нюанс - Шамшур

10:43

Багато загиблих і поранених: РФ запустила по Україні майже 100 дронів і ракетуФото

10:41

Китайський гороскоп на завтра 6 квітня: Драконам - конфлікти, Козлам - образи

10:37

Йшов з майданчика: в Кривому Розі помер хлопчик, якого намагалися реанімуватиВідео

09:41

РФ готується до нового наступу: відомо, коли ворог почне посилені атаки

Реклама
09:03

Українцям прийшли листи з наказом покинути США: у Трампа почали виправдовуватися

08:50

В Саранську пролунали вибухи: дрони розгромили "унікальний" оборонний завод РФВідео

08:10

Що творить Трампа зі своєю командоюПогляд

07:44

Макрон може стати головним у переговорах з РФ від Європи: The Telegraph озвучив деталі

07:10

Де 3 відмінності між дітьми: треба мати "гострі очі", щоб знайти відповідь швидко

06:35

Характер людини за знаком зодіаку: у кожного є свій страх і слабкі сторони

06:20

Країну атакувала найпотужніша магнітна буря: Україна під атакою майже 7-бального шторму

06:15

Українцям виплатять до півмільйона гривень: хто може отримати гроші

06:10

Тарифна політика Трампа - катастрофа?Погляд

05:50

Тест на уважність: знайдіть сумочку, що відрізняється від інших, за 5 секунд

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти