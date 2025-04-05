Ротару відреагувала на жорстокий обстріл Кривого Рогу

Софія Ротару відзначила моторошну трагедію, яку скоїла Росія, у себе в соціальній мережі.

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Софія Ротару згадала Кривий Ріг/ колаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Коротко:

Що опублікувала Софія Ротару

Як вона відреагувала на обстріл

У п'ятницю, 4 квітня, країна-агресор Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок ворожого терору загинуло 9 дітей. Багато українських знаменитостей відреагували на атаку агресора, зокрема співачка Софія Ротару, яка довгі роки виступала в Росії.

Незважаючи на те, що останнім часом 77-річна виконавиця доволі рідко з'являється в соцмережах, вона з'явилася у своєму Instagram. Лаконічно, вона написала назву міста Кривий Ріг, дату, а також розбите серце.

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Софія Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Також свою історію вона доповнила свічкою.

Софія Ротару відреагувала на обстріл / Фото Instagram/ sofiarotaru.official

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент закликає світ до дій після ракетного удару по Кривому Рогу.

Станом на ранок 5 квітня було відомо про 18 загиблих і 61 поранену людину. Серед загиблих - 9 дітей, також 12 осіб дістали поранення.

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Хто така Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) й акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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