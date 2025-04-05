Холоденко розкрила свій невиліковний діагноз

Коротко:
- Холоденко розкрила свій діагноз
- Які препарати їй призначили
Психологиня Наталя Холоденко вперше розповіла про свій діагноз, який має ще з дитинства.
Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю на YouTube каналі Анни Олицької. За словами Холоденко, вона з дитинства хворіє на цукровий діабет.
"У мене діабет другого типу. Він у мене з 12 років. А можливо, від народження. Мені офіційно призначали "Оземпік" у Німеччині. Я навіть колола його десь чотири місяці, але я дуже несистемна, тому сама це закинула. Я відчула, що він має антидепресантну дію. Я стала спокійнішою і до їжі, і емоційно,- поділилася Наталя Холоденко.
Відомо, що препаратом користувалися багато зірок, які прагнули швидкого схуднення. Він має певний побічний ефект - мінімізує відчуття голоду.
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Хто така Наталя Холоденко?
Наталя Холоденко - відомий в Україні психолог, відома своїми курсами та участю в безлічі проєктів на ТБ. Наталя Холоденко активно веде свої соціальні мережі, в яких ділиться порадами з охочими. У ТікТок на психологиню підписані майже 500 тисяч осіб, у Facebook майже мільйон - 936 000 осіб.
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