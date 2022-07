"Викинути все нафіг": через війну в Україні актор Івар Калниньш відмовився від російських ролей

Івар Калниньш відмовився від російської сцени і кіно / скріншот youtube.com

Радянський і kатвійський актор (Сільва, Малинове вино, Зимова вишня) Івар Калниньш в інтерв'ю для каналу Живий цвях заявив, що не хоче, щоб його кар'єра хоч якось була пов'язана з російською сценою.

Раніше артист вже висловлював своє негативне ставлення до війни в Україні, його обурює брехня, якою "Росія загадила весь світ". Калниньш стежить за подіями, які розгортаються в Україні, і не бажає ставати на бік країни-агресора навіть заради справи всього його життя.

Російським артистам, які дотримуються антивоєнної позиції, актор дав просту пораду, як не шкодувати про покинуту в РФ кар'єру: "Викинути все нафіг".

Сам Калниньш так і вчинив, і ні краплі не шкодує про це. Більш того, артист упевнений, що попереду у нього ще багато яскравих ролей, адже світ не обмежений російською сценою.

"А такі сумні речі змушують ще раз подивитися на все серйозно. Звичайно, це історія, яка залишиться, але я не люблю жити спогадами. Хочеться йти вперед і бачити світло. Більшу частину життя провів на радянській і російській сценах. Всі з цього приводу мені тихо заздрили. Але зараз неможливо бути в двох місцях одночасно", - сказав актор.

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі-Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше легендарний британський рок-гурт The Rolling Stones і американський рок-гурт Guns N ' Roses публічно висловили свою підтримку Україні у війні проти Росії.

