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Соліст Imagine Dragons на концерті підняв подарований біженкою з Харкова український прапор

6 червня 2022, 11:39

Коли музикант Ден Рейнольдс взяв в руки прапор України, то на всю міць своїх тренованих легких потужно прокричав у мікрофон: "Мир в кожен будинок!".

Имейджин, прапор
Ден Рейнольдс / колаж ua.depositphotos.com

На концерті легендарної американської поп-рокгурту Imagine Dragons в Празі (Чехія) соліст колективу Ден Рейнольдс публічно підтримав Україну і підняв український прапор перед тисячами глядачів.

Як пишуть в соцмережах, синьо-жовтий стяг музиканту передала дівчина-біженка з Харкова ‒ мешканка практично повністю знищеного росіянами районі Північна Салтівка.

Як видно на численних фото і відео з концерту, які публікували фанати Imagine Dragons в Мережі, коли музикант взяв в руки прапор України, то щосили прокричав у мікрофон: "Мир в кожен будинок!"

Потім співак виконав трек Walking the wire, в тексті якого є такі рядки: "Ураган бушує, заважаючи нам рухатися вперед. Якщо ти боїшся впасти, то не дивись вниз. У всякому разі, ми не відступали, ми не залишили спроб".

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Нагадавши, російський гуморист Максим Галкін (який нині перебуває у вигнанні в Ізраїлі разом з дружиною, легендарною співачкою Аллою Пугачовою і дітьми), закликав допомогти біженцям з України по всьому світу. Артист записав відеозвернення в Instagram.

У ролику Галкін назвав підтримку постраждалих українців персональною відповідальністю. Він підтвердив, що частину коштів зі своїх концертів перераховує до благодійних фондів, які допомагають біженцям з України.

Легендарна голлівудська актриса Шерон Стоун (яка прославилася головною роллю в еротичному трилері Пола Верховена "Основний інстинкт") вирішила продемонструвати гостям Каннського фестифаля свою підтримку Україні у війні проти Росії.

Стоун одягла сині штани, блузку, жакет, а також взула туфлі в колір всього образу. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розстебнула жакет і показала жовту підкладку.

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Автор: Єгор Бунін
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