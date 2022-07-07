"Загадили весь світ свої брехнею": Івар Калниньш розкритикував РФ, і розповів про перемогу України

Актор дав країні-агресору вельми невтішну характеристику.
Радянський і латвійський актор (Сільва, Малинове вино, Зимова вишня) Івар Калниньш в інтерв'ю для Радіо Свобода висловив упевненість у перемозі України над рашистським окупантом.
Артист раніше заявив, що розірвав відносини з РФ, як з країною-агресором, через війну в Україні. Таким чином він підтримує українців, з якими він багато і плідно співпрацював до військового вторгнення.
Після 24 лютого артист ставиться до Росії вельми неоднозначно. "У мене друзі там. Я знаю цю країну краще, ніж керівник цієї країни, тому що я об'їздив все. Це країна з проблемами", - заявляє Калниньш.
Між тим він абсолютно впевнений, що Кремлю не перемогти Україну у кривавій війні, яку він затіяв: "Я думаю, такого не буде. Так загадати весь світ своєю брехнею..."
Також він підкреслив, що отримує інформацію про війну від своїх українських друзів, а ось у російських знайомих і колегах, які підтримують військову агресію, він розчарувався.
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Раніше радянський і російський актор Олександр Філіппенко не побоявся відкрито заявити про свої симпатії українському народу, і одягнув традиційну українську вишиванку на знак підтримки.
Також Главред розповідав, що російський і американський журналіст, ведучий і письменник Володимир Познер порушив мовчання і зробив загадкову заяву про війну в Україні.
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