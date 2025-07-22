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У віці 76 років помер Оззі Осборн

Олена Кюпелі
22 липня 2025, 21:14
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Трагічна новина з'явилася лише через кілька місяців після його грандіозного виступу на сцені.
Помер Оззі Осборн
Помер Оззі Осборн / Колаж Главред, фото Pixabay

Коротко:

  • Від чого помер Оззі Осборн
  • Хто повідомив про смерть легендарного музиканта

Зірка хеві-металу Оззі Осборн помер всього за кілька тижнів після возз'єднання з колегами по групі Black Sabbath і проведення великого прощального концерту для фанатів.

У заяві його сім'ї йдеться, що він помер "оточеним любов'ю", пише Sky News.

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"Ви не уявляєте, що я відчуваю - спасибі вам від усього серця", - сказав 76-річний музикант публіці, виступаючи з трону на сцені "Вілла Парк". Цей концерт, що став його "прощальним поклоном", супроводжувався виступами деяких його улюблених виконавців, включно з Metallica і Guns'n'Roses.

Чим прославився Оззі Осборн

Осборн був піонером хеві-металу в складі Black Sabbath, перш ніж домогтися величезного успіху як сольний виконавець. Він був відомий такими хітами, як Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train і Changes, як у складі групи, так і сольно.

Співак також здобув іншу популярність завдяки реаліті-шоу MTV "Сімейка Осборнів" у нульових, яке розповідало про доволі хаотичне життя зірки, що виросла в Бірмінгемі, в Лос-Анджелесі з дружиною Шерон та двома дітьми, Келлі та Джеком.

Він також був відомий своїми скандальними історіями про буйство почуттів у період розквіту його рок-зірки - найсумнівно найвідомішою з яких була розповідь про те, як він відкусив голову кажана просто на сцені.

У нього була хвороба Паркінсона, а останніми роками він страждав і на інші проблеми зі здоров'ям, зокрема на ускладнення після травм, отриманих під час падіння 2019 року.

Після того, як йому довелося скасувати гастролі, він несподівано з'явився на сцені Бірмінгема, закриваючи Ігри Співдружності 2022 року. Виступ у Вілла-парку було анонсовано раніше цього року Шерон, яка заявила, що має намір подарувати фанатам "ідеальне прощання".

За свою кар'єру Осборн був двічі занесений до Зали слави музики Великої Британії та Зали слави рок-н-ролу США - двічі в обох випадках, з Black Sabbath і як сольний виконавець.

У нього також є зірка на Голлівудській Алеї слави, а також зірка Айвора Новелло на Брод-стріт у Бірмінгемі, і п'ять премій "Греммі" з 12 номінацій. Крім того, за ці роки він отримав інші нагороди, такі як нагорода "Божественний геній" журналу NME і нагорода "Жива легенда класичного року".

У Осборна залишилися дружина Шерон і діти Емі, Келлі та Джек, а також двоє старших дітей Джессіка і Луї від першого шлюбу з Тельмою Райлі та онуки.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, у віці 70-ти років у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити". Кінорежисер Юрій Кара в останні роки жив в окупованому Криму.

Також нещодавно, на жаль, помер знаменитий норвезький лижник. Гренвольд став бронзовим призером у скікросі серед чоловіків на зимовій Олімпіаді 2010 року, а також раніше був членом національної збірної з гірськолижного спорту.

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Про персону: Оззі Осборн

Оззі Осборн - британський рок-співак, музикант, один із засновників і учасник гурту Black Sabbath, який справив значний вплив на появу таких музичних стилів, як хард-рок і хеві-метал. Успішність його кар'єри і популярність принесли йому неофіційний титул "Хрещеного батька хеві-металу".

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