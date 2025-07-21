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Померла актриса зі "Службового роману" і "таємна дружина" Андрія Миронова

Віталій Кірсанов
21 липня 2025, 20:24
759
Єгорова прославилася не тільки участю у фільмах і спектаклях, а й завдяки своїм скандальним мемуарам.
Померла актриса зі "Службового роману"
Померла актриса зі "Службового роману" / колаж: Главред, фото: Союз кінематографістів РФ

Коротко:

  • Тетяна Єгорова почала свою кар'єру 1965 року
  • Єгорова стверджувала, що її стосунки з Мироновим тривали понад 21 рік

Російська актриса театру і кіно Тетяна Єгорова померла у віці 81 року після тривалої хвороби. Про це повідомляє Telegram-канал Союзу кінематографістів РФ.

Єгорова була членом Спілки кінематографістів РФ, знімалася в таких відомих радянських картинах, як "Службовий роман" і "Божевільний день, або одруження Фігаро".

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Тетяна Єгорова почала свою кар'єру 1965 року, зігравши у фільмі "Місяць травень" режисера Григорія Ліпшиця. В її фільмографії понад 30 робіт, серед яких такі відомі картини, як "Право на стрибок", "Журавель у небі", "Одного разу, двадцять років потому" і "Армавір". Довгий час вона служила в Театрі сатири.

Єгорова прославилася не тільки участю у фільмах і спектаклях, а й завдяки своїм скандальним мемуарам, де вона розповідала про роман із зіркою "Діамантової руки" Андрієм Мироновим. У книзі Єгорова називала себе "таємною дружиною" актора, проте так і не вийшла за нього заміж.

У книзі "Андрей Миронов и я" вона стверджувала, що її стосунки з Мироновим тривали з перервами понад 21 рік.

Інша книга Єгорової, "Русская роза", присвячена, на думку преси, її взаєминам із режисером Вадимом Абдрашитовим, що почалися через кілька років після розставання з Мироновим.

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