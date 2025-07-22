Застрелилася: у принца Вільяма і Гаррі сталася велика втрата

У принца Вільяма і його брата Гаррі в родині сталося непоправне горе.

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Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Хто помер у королівській родині

Що з собою зробила молода дівчина

Двоюрідна сестра принца Вільяма і принца Гаррі, Розі Рош, померла у віці 20 років.

Рош, онука дядька принцеси Діани, яка, таким чином, доводиться Вільяму і Гаррі троюрідною сестрою, померла в будинку своєї сім'ї, пише Page Six.

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Повідомляється, що поруч із нею в будинку в Нортоні, Англія, було виявлено вогнепальну зброю.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон / фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Коронер повідомив виданню, що поліція вважає смерть такою, що "не викликає підозр" і не має відношення до третіх осіб.

Згідно з повідомленням, мати і сестра Рош виявили її тіло, коли вона збирала речі, щоб вирушити в поїздку з друзями.

Представник повідомив виданню, що Рош, яка вивчала англійську літературу в Даремському університеті, "буде дуже не вистачати".

19 липня газета Yorkshire Post опублікувала некролог, в якому зазначила, що похорон Рош пройде у вузькому сімейному колі, а поминальна служба відбудеться пізніше.

Принц Гаррі / ua.depositphotos.com

Її описали як "дорогу доньку Г'ю і Піппи, неймовірну сестру Арчі й Агати та онуку Дерека і Рей Лонг".

Це не єдина трагедія, яку пережила королівська сім'я в останні роки.

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