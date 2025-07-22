У 42 роки померла українська актриса

Коротко:
- Що сталося з українською актрисою
- Хто повідомив про непоправну втрату
Український театр імені Франка повідомив про смерть своєї молодої актриси, 42-річної Анастасії Добриніної.
Про це йдеться на сторінці театру в Instagram.
"Із глибоким сумом сповіщаємо про непоправну втрату - на 43-му році життя передчасно пішла в зорі актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Анастасія Добриніна. Анастасія була невіддільною частиною театру з дитинства. Вона зростала на цій сцені, віддавши їй десятиліття праці, любові та натхнення. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто розділяє цей біль", - сказано в повідомленні театру.
Про причини смерті акторки поки що не повідомляють.
Актриса була відома такими ролями, як: вистави "Кайдашева сім'я" та "Весілля Фігаро". Також Анастасія грала в п'єсах "Незрівнянна", "Комедія на руїнах" і "Життєве море".
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