У 42 роки померла українська актриса

Українська актриса Анастасія Добриніна померла.

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Померла українська актриса театру Анастасія Добриніна / Колаж Главред, фото Instagram/frankotheatre

Коротко:

Що сталося з українською актрисою

Хто повідомив про непоправну втрату

Український театр імені Франка повідомив про смерть своєї молодої актриси, 42-річної Анастасії Добриніної.

Про це йдеться на сторінці театру в Instagram.

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"Із глибоким сумом сповіщаємо про непоправну втрату - на 43-му році життя передчасно пішла в зорі актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Анастасія Добриніна. Анастасія була невіддільною частиною театру з дитинства. Вона зростала на цій сцені, віддавши їй десятиліття праці, любові та натхнення. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто розділяє цей біль", - сказано в повідомленні театру.

Про причини смерті акторки поки що не повідомляють.

Актриса грала в багатьох фільмах / Фото ТСН

Актриса була відома такими ролями, як: вистави "Кайдашева сім'я" та "Весілля Фігаро". Також Анастасія грала в п'єсах "Незрівнянна", "Комедія на руїнах" і "Життєве море".

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Зазначимо, як повідомляв Главред, у віці 70-ти років у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити". Кінорежисер Юрій Кара в останні роки жив в окупованому Криму.

Також нещодавно, на жаль, помер знаменитий норвезький лижник. Гренвольд став бронзовим призером у скікросі серед чоловіків на зимовій Олімпіаді 2010 року, а також раніше був членом національної збірної з гірськолижного спорту.

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