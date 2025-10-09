Рус
Терпець урвався: дружина зрадника Джигана кинула його і назвала причину

Христина Трохимчук
9 жовтня 2025, 17:38
Оксана Самойлова подала на розлучення зі зрадником України.
Оксана Самойлова, Джиган
Оксана Самойлова розлучається з Джиганом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джиган

Ви дізнаєтесь:

  • Оксана Самойлова подала на розлучення
  • Чому розпалась сім'я репера

Відома блогерка та підприємниця Оксана Самойлова подала на розлучення зі зрадником України репером Джиганом, який підтримує терористичне вторгнення РФ, забувши про своє одеське коріння. Про розрив пари повідомили росЗМІ.

Заяву до суду Самойлова подала 6 жовтня. Попереду на пару чекає місяць на примирення та попереднє засідання.

відео дня

Чутки про нові проблеми у стосунках пари з’явилися, коли Оксана перестала публікувати спільні фото з чоловіком у соцмережах, а потім на самоті полетіла на Тиждень моди в Парижі. Також нещодавно Оксана поділилася в Instagram емоційним відео. Вона лежала на колінах у мами та зізналась, що втомилася бути сильною.

Оксана Самойлова, Джиган
Оксана Самойлова і Джиган були разом з 2010 року / фото: instagram.com, Джиган

"Я не мала права на слабкість, завжди повинна все контролювати, мені не можна помилятися. Мене не любили просто так — я мала бути ідеальною", — розповіла блогерка.

Самойлова та Джиган почали зустрічатися у 2010 році, а через два роки одружилися. За 14 років шлюбу у них народилося четверо дітей — три доньки та син. У 2020 році пара вже намагалася розлучитися, однак тоді обидвоє не з’явилися до суду.

Джиган, Оксана Самойлова
Джиган і Оксана Самойлова з дітьми / фото: instagram.com, Джиган

Позиція Джигана щодо війни в Україні

Попри українське походження, Джиган не засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ще у травні 2021 року його внесли до бази "Миротворець" за свідоме порушення державного кордону України під час поїздки до окупованого Криму, участь у пропагандистських заходах та поширення ідеології "русского мира".

У січні 2023 року артиста також внесли до санкційного списку України, що передбачає блокування активів, заборону економічної діяльності та культурного співробітництва. У березні 2024 року Джиган опублікував сторіз із виборчої дільниці в Дубаї, де заявив, що проголосував за Путіна, публічно демонструючи свій російський паспорт.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що п'ятирічний спадкоємець одесита, який зрадив Україну і підтримує терориста Путіна, репера Джигана і його дружини Оксани Самойлової потрапив до лікарні. У проміжках між своїми зустрічами, поїздками і блогом, Самойлова розповіла, що їхня молодша дитина опинилася в лікарні.

Також російський репер Джиган, який родом з Одеси, але підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, та його дружина Оксана Самойлова "втрачають" своїх чотирьох дітей. Вони звернулись до матері з проханням більше не народжувати дітей.

Про персону: Джиган

Джиган (справжнє ім'я - Денис Устименко-Вейнштейн) - реп-виконавець українського походження, народився в Одесі, повідомляє Вікіпедія. Джиган одружений з росіянкою і блогеркою Оксаною Самойловою. Він не раз потрапляв до лікарень через зловживання забороненими речовинами.

