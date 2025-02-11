"Це жах": дружина зрадника Джигана запустила здоров'я сина, той у лікарні

Парочка часто постить фото з відпочинку, в той час, як Путін обстрілює Україну смертоносною зброєю.

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Син зрадника Джигана опинився на лікарняному ліжку / Колаж Главред, фото Instagram/ samoylovaoxana

Ви дізнаєтеся:

Що трапилося із сином Джигана

Де він опинився

П'ятирічний спадкоємець одесита, який зрадив свою країну Україну і підтримує терориста Путіна, репера Джигана (справжнє ім'я - Денис Устименко-Вайнштейн) і його дружини Оксани Самойлової потрапив до лікарні.

Про це 36-річна мати повідомила на своїй сторінці в Instagram. У проміжках між своїми зустрічами, поїздками і блогом, Самойлова, яка жорстко тримає Джигана під каблуком, розповіла, що їхня молодша дитина опинилася в лікарні.

відео дня

"Друга половина дня у нас не дуже-то задалася, ми опинилися в лікарні, на госпіталізації, тому що у Давидки, як з'ясувалося, грип. Але я сподіваюся, що ми ненадовго тут зависнемо. Швиденько накапаємо-накапаємо корисності та одужаємо, так, Давидо? Мій сумний малюк", - поінформувала підписників блогерка.

Син зрадника Джигана в лікарні / Фото Instagram/samoylovaoxana

Син зрадника Джигана в лікарні / Фото Instagram/samoylovaoxana

"Одужуй, малюк", - написала Самойлова, звертаючись до сина.

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Як раніше повідомляв Главред, підкаблучник Джиган, сидячи в Дубаї, проголосував за терориста Путіна. У мережі з'явилося фото, як колишній українець позує зі своєю "силіконовою" дружиною Самойловою з бюлетенями в руках.

А також Джигана в Мережі називають підкаблучником своєї російської дружини. Зокрема, на відео потрапила реакція репера на жорсткий пранк дружини, яка висунула претензії, чому він не подарував їй квіти.

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Хто такий Джиган Джиган (справжнє ім'я - Денис Устименко-Вейнштейн) - реп-виконавець українського походження, народився в Одесі. Джиган одружений на росіянці та блогерці Оксані Самойловій. Він не раз потрапляв до лікарень через зловживання забороненими речовинами.

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