"Стаю старшою": Світлана Білоножко змушена їсти в п'ять разів менше

68-річна українська співачка Світлана Білоножко з віком змушена була урізати свої порції, щоб добре виглядати. Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке опубліковано на YouTube-каналі "Суспільне Культура".
"Я ніколи не їм багато. Наприклад, зараз, чим старшою стаю, свій раціон я зменшила в п'ять разів. Спочатку мені було якось незручно, а потім я звикла, і мені стало добре", - розповіла вона.
За словами Білоножко, на ніч вона намагається не пити багато води, а вечеряє не пізніше 17.00 або 18.00.
"І я побачила, що це працює. Наприклад, коли я ввечері не поїм, я вранці встаю просто красунею. Якщо до мене гості прийшли і ми добре посиділи, то я вранці зовсім інша. Гарно виглядати - це не так косметологи, як дисципліна. Для жінки особливо", - додала вона.
Хто така Світлана Білоножко?
Світлана Білоножко - українська співачка, дикторка-ведуча програм УТ-1. Заслужена артистка України (1995 рік), народна артистка України (1999 рік). Світлана Білоножко учасниця і лауреатка багатьох всеукраїнських фестивалів: "Пісенний вернісаж", "Пісня року", "Шлягер року" тощо.
Брала участь у великій кількості благодійних акцій, концертах для дітей-сиріт, воїнів-афганців, учасників ВВВ, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, телемарафонах "Пам'ять".
У 1999 році разом із чоловіком Віталієм Білоножком запатентували власний проект-фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець".
