"Не може рухатися, плаче": син Тимура Мірошниченка опинився в лікарні

Христина Трохимчук
30 вересня 2025, 13:42
95
Маленький син ведучого стикнувся з проблемами зі здоров'ям.
Тимур Мірошниченко
Тимур Мірошниченко розповів про хворобу сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тимур Мірошниченко

Ви дізнаєтесь:

  • Що сталось з сином Тимура Мірошниченка
  • Як відреагували батьки

Син українського ведучого Тимура Мірошниченка налякав родину несподіваними проблемами зі здоров'ям. П’ятирічний Марко поскаржився на різкий біль у шиї, про що розповіла в Instagram його мама Інна.

Дружина ведучого зізналася, що хлопчик серед ночі прокинувся з плачем і не міг нормально рухатися через біль.

відео дня

"Кризовий менеджмент багатодітного батьківства. Марко прокинувся з сильним болем у шиї, не може рухатись, плаче", — написала Інна.

Син Тимура Мірошниченка
Син Тимура Мірошниченка - проблеми зі здоров'ям / фото: instagram.com, Інна Мірошниченко

За словами Мірошниченко, аби відвезти сина до лікарні, родині довелося пройти справжній "логістичний квест". День був розписаний похвилинно: треба було одночасно організувати дітей і виконати робочі справи.

"Нам всім треба іти, комусь везти одну половину дітей, комусь іншу. А потім день розписаний, починаються торги, чия робота важливіша", — поділилась дружина ведучого.

Син Тимура Мірошниченка
Син Тимура Мірошниченка в лікарні / фото: instagram.com, Інна Мірошниченко

Втім, багатодітні батьки швидко зорієнтувалися та розподілили обов’язки так, щоб Марко все ж потрапив до лікаря. У лікарню з хлопчиком поїхала няня. Після обстеження йому призначили спеціальний бандаж.

Фотографією сина в медичному ортезі поділився в Instagram і сам Тимур Мірошниченко.

Син Тимура Мірошниченка
Син Тимура Мірошниченка в бандажі / фото: instagram.com, Тимур Мірошниченко

"Не питайте", — лаконічно підписав знімок ведучий.

Тимур Мірошниченко
Тимур Мірошниченко / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що відомий ведучий Тімур Мірошниченко з дружиною тимчасово зникли з публічного життя. Пізніше блогерка розповіла в Instagram, що вони разом із чотирма дітьми у липні вирушили за кордон на морський відпочинок.

Також дружина українського відомого ведучого Тимура Мірошниченка Інна побувала з їхньою прийомною 9-річною донькою в лікарні. Як розповіла Мірошниченко у своїх соцмережах, в Ангеліни виявили важку форму екзокринної недостатності підшлункової залози

Про персону: Інна Мірошниченко

Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого і шоумена Тімура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію та Марко, і двох прийомних - сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Тімур Мірошниченко
Алла Пугачова звернулася до колишнього і потрапила в гучний скандал - деталі

