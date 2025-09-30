"Не може рухатися, плаче": син Тимура Мірошниченка опинився в лікарні

Маленький син ведучого стикнувся з проблемами зі здоров'ям.

Тимур Мірошниченко розповів про хворобу сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тимур Мірошниченко

Син українського ведучого Тимура Мірошниченка налякав родину несподіваними проблемами зі здоров'ям. П’ятирічний Марко поскаржився на різкий біль у шиї, про що розповіла в Instagram його мама Інна.

Дружина ведучого зізналася, що хлопчик серед ночі прокинувся з плачем і не міг нормально рухатися через біль.

"Кризовий менеджмент багатодітного батьківства. Марко прокинувся з сильним болем у шиї, не може рухатись, плаче", — написала Інна.

Син Тимура Мірошниченка - проблеми зі здоров'ям / фото: instagram.com, Інна Мірошниченко

За словами Мірошниченко, аби відвезти сина до лікарні, родині довелося пройти справжній "логістичний квест". День був розписаний похвилинно: треба було одночасно організувати дітей і виконати робочі справи.

"Нам всім треба іти, комусь везти одну половину дітей, комусь іншу. А потім день розписаний, починаються торги, чия робота важливіша", — поділилась дружина ведучого.

Син Тимура Мірошниченка в лікарні / фото: instagram.com, Інна Мірошниченко

Втім, багатодітні батьки швидко зорієнтувалися та розподілили обов’язки так, щоб Марко все ж потрапив до лікаря. У лікарню з хлопчиком поїхала няня. Після обстеження йому призначили спеціальний бандаж.

Фотографією сина в медичному ортезі поділився в Instagram і сам Тимур Мірошниченко.

Син Тимура Мірошниченка в бандажі / фото: instagram.com, Тимур Мірошниченко

"Не питайте", — лаконічно підписав знімок ведучий.

Тимур Мірошниченко / інфографіка: Главред

Про персону: Інна Мірошниченко Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого і шоумена Тімура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію та Марко, і двох прийомних - сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

