"Не може рухатися, плаче": син Тимура Мірошниченка опинився в лікарні

Син українського ведучого Тимура Мірошниченка налякав родину несподіваними проблемами зі здоров'ям. П’ятирічний Марко поскаржився на різкий біль у шиї, про що розповіла в Instagram його мама Інна.
Дружина ведучого зізналася, що хлопчик серед ночі прокинувся з плачем і не міг нормально рухатися через біль.
"Кризовий менеджмент багатодітного батьківства. Марко прокинувся з сильним болем у шиї, не може рухатись, плаче", — написала Інна.
За словами Мірошниченко, аби відвезти сина до лікарні, родині довелося пройти справжній "логістичний квест". День був розписаний похвилинно: треба було одночасно організувати дітей і виконати робочі справи.
"Нам всім треба іти, комусь везти одну половину дітей, комусь іншу. А потім день розписаний, починаються торги, чия робота важливіша", — поділилась дружина ведучого.
Втім, багатодітні батьки швидко зорієнтувалися та розподілили обов’язки так, щоб Марко все ж потрапив до лікаря. У лікарню з хлопчиком поїхала няня. Після обстеження йому призначили спеціальний бандаж.
Фотографією сина в медичному ортезі поділився в Instagram і сам Тимур Мірошниченко.
"Не питайте", — лаконічно підписав знімок ведучий.
