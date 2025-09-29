Співачка Джамала жорстко впала зі сцени - у якому вона стані

Джамала вже звернулася до шанувальників.

Джамала травмувалася на сцені

Як вона себе почуває

Українська популярна співачка Джамала впала зі сцени і серйозно травмувала стегно. Артистка розповіла, як вона почувається після падіння.

На своїй сторінці в соцмережах Джамала повідомила, що падіння було досить жорстким і їй довелося звернутися до фахівців.

Співачка з'явилася в клініці, де її оглянули і запевнили, що все добре і зробили масаж, щоб розслабити м'язи.

"Коротше, я вчора жорстко впала зі сцени... Не питайте... Добре, що в мене є друзі. Оля, спасибі, ти мене врятувала, твої фахівці - топ! Стегно на місці, та ще й погладили, як котика", - зазначила Джамала.

Джамала про своє падіння / фото: скрін instagram.com, Джамала

Нагородження Джамали

Нагадаємо, у День Незалежності України Володимир Зеленський вручив співачці Орден княгині Ольги III ступеня. Джамала зізналася, що вона в цей день не тільки раділа, а й сумувала, адже серед нагороджених є ті, хто отримав нагороди посмертно.

Джамала / інфографіка: Главред

Про персону: Джамала Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

