Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Мінус 10 років": Олена Мозгова змінила імідж і помолоділа на очах

Христина Трохимчук
29 вересня 2025, 13:48
102
Продюсерка Олена Мозгова радикально змінила зачіску.
Олена Мозгова
Олена Мозгова зробила нову зачіску / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Ви дізнаєтесь:

  • Олена Мозгова зробила сміливу стрижку
  • Як зараз виглядає продюсерка

Українська продюсерка Олена Мозгова вирішила зробити сміливий експеримент зі своєю зовнішністю. У своєму Instagram вона опублікувала свою фотографію з кардинально новою зачіскою.

Мозгова вирішила зробити дуже коротку стрижку, яка чудово підкреслила її риси обличчя. Вона подякувала своєму стилісту за роботу та розповіла, що дуже давно мріяла змінити імідж. Окрім цього, Олена зазначила, що нова зачіска виявилась дуже зручною.

відео дня
Олена Мозгова
Олена Мозгова зі своєю стилісткою / фото: instagram.com, Олена Мозгова

"Дякую тобі, моя прекрасна богиня краси, за стилячу і дуже зручну стрижку", — написала продюсерка.

Прихильники залишились в захваті від результату експерименту та зазначили, що Мозгова стала виглядати молодшою на 10 років.

Олена Мозгова
Олена Мозгова помолодшала на 10 років / фото: instagram.com, Олена Мозгова
Олена Мозгова
Олена Мозгова отримала компліменти новій зачісці / фото: instagram.com, Олена Мозгова
Олена Мозгова
Олена Мозгова вразила прихильників своїм виглядом / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Пізніше Олена виклала ще одне селфі з новим образом, доповнивши його лаконічними чорними окулярами.

"Є така, як є. Мені принаймні точно норм", — з гумором підписала фотографію Мозгова.

Олена Мозгова
Олена Мозгова прокоментувала зміну іміджу / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Олена Мозгова
Олена Мозгова / інфографіка: Главред
'Мінус 10 років': Олена Мозгова змінила імідж і помолоділа на очах
Олена Мозгова / инфографика: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Олена Мозгова розповіла про свою боротьбу з важкою хворобою. Вона поспівчувала американській моделі Беллі Хадід, яка бореться з захворюванням Лайма та поділилась своєю історією життя з цим непростим недухом.

Також чоловік продюсерки Олени Мозгової заінтригував шанувальників можливим поповненням у родині. Девід Аксельрод розповів, за якої умови подружжя наважиться на другу дитину та розповів про складнощі батьківства під час війни.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олена Мозгова

Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олена Мозгова новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Не нажеруться ніяк": сотні росіян зі скаргами зібралися під адміністрацією Путіна

"Не нажеруться ніяк": сотні росіян зі скаргами зібралися під адміністрацією Путіна

14:44Світ
Дощі та штормовий вітер: в Україні помітно зіпсується погода

Дощі та штормовий вітер: в Україні помітно зіпсується погода

13:39Синоптик
Зеленський звернувся до Санду після виборів у Молдові: що сказав

Зеленський звернувся до Санду після виборів у Молдові: що сказав

12:50Світ
Реклама

Популярне

Більше
Жовтень 2025 стане доленосним: гороскоп для кожного

Жовтень 2025 стане доленосним: гороскоп для кожного

Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

Німецький барон 250 років порівняв росіян та українців — що він особливо відзначив

Німецький барон 250 років порівняв росіян та українців — що він особливо відзначив

Останні новини

15:43

Потужні вибухи пролунали в Феодосії: чорний дим здіймається над нафтобазою

15:42

Засновник роду був справжнім красенем й модником - прізвища, які це видають

15:19

Карасі стрибають на наживку, як скажені: секрет вдалої риболовлі

15:16

Як часто РФ може масовано атакувати Україну цієї осені: тривожний прогноз

14:58

Як зварити ідеально розсипчастий рис: золоте правило досвідчених кулінарівВідео

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
14:54

Путін підписав указ про осінній призов: скільки людей диктатор відправить в армію

14:44

"Не нажеруться ніяк": сотні росіян зі скаргами зібралися під адміністрацією Путіна

14:36

З Днем захисників і захисниць України - красиві привітання у віршах і прозі

14:34

"Стерла його війна": відомий український актор загинув, захищаючи Україну

Реклама
14:30

Російські окупанти зруйнували будинок відомої акторки - деталі

14:11

"Було страшно": гурт The Rasmus випустив фільм про свою поїздку в УкраїнуВідео

14:00

Які гриби найкраще сушити: простий секрет ідеальної заготівліВідео

13:59

Співачка Джамала жорстко впала зі сцени - у якому вона стані

13:48

"Мінус 10 років": Олена Мозгова змінила імідж і помолоділа на очах

13:39

Дощі та штормовий вітер: в Україні помітно зіпсується погода

13:20

ЦПК підтримує фігуранта "п'яних вечірок", бо він захищає детектива НАБУ - ЗМІ

13:18

"Гірко усвідомлювати": путініст Філіп Кіркоров у жалобі

13:11

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

13:11

Чому 30 вересня не можна засуджувати інших: яке церковне свято

12:51

День захисників і захисниць України 2025: чому дату перенесли і коли святкуємоВідео

Реклама
12:50

Зеленський звернувся до Санду після виборів у Молдові: що сказав

12:40

Гороскоп для Тельців на жовтень 2025: час нових проєктів і балансу в життіВідео

12:33

"Самозванка": спливла правда про шлюб мовчуна Ігоря Ніколаєва

12:29

ЗСУ збили вертоліт окупантів FPV-дроном: скільки він коштує

12:25

Україна поверне окуповані території: експерт назвав больову точку Росії

12:16

Удар по ВПК РФ на 240 км: ЗСУ вразили завод у Брянській області

12:08

"До Нового року щось буде": коли Трамп може вдарити по РФ потужними митами

11:55

Відома українська співачка народила третю дитину - як назвали малюка

11:49

Українські воїни прорвалися в одну з областей Росії, ворог зазнав втрат - деталі

11:43

Кожен вирішує сам: відомий український артист зі США відповів, чи піде воювати

11:37

У Швеції думають над створенням своєї ядерної зброї - The Times

11:36

"Тумбочки аж гриміли": священник ПЦУ розповів, чи існують привидиВідео

11:35

Україна може повернути кордони 1991-го за чотири роки: експерт назвав умову

11:33

Судді великої палати Верховного суду стали на захист Коломойського

10:56

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

10:49

Україна готує відповідь на удари РФ по енергетиці: генерал озвучив задум Києва

10:47

Келлог поставив Путіна на місце і розвінчав міфи про "перемогу РФ" у війні

10:47

ЗСУ взяли росіян в оточення: Сирський заінтригував деталями з фронту

10:40

У Львівській області стався землетрус: деталі

10:31

Золоті монети просто під ногами: в якому місті України знайшли справжній скарбВідео

Реклама
10:29

10 тисяч євро за кілограм: який мед найдорожчий у світі й в УкраїніВідео

10:21

Мати пропагандиста Кеосаяна не з'явилася на його похорон - що сталося

10:05

Незакритий гештальт: фіналістка Нацвідбору зробила несподівану заяву

09:52

НАТО розглядає новий план зі збиття літаків РФ - The Times

09:47

Це війна між варварством і цивілізацієюПогляд

09:41

"Ми вже у стані війни з Росією": у Британії зробили гучну заяву

09:34

В Україні випав сніг: у який регіон у вересні прийшла зима

09:17

Навіть говорити про неї не хоче: що Сумська розповіла про старшу доньку-мовчунку

08:58

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

08:56

Тепер атаки будуть нічні: у Сумах зафіксували новий дрон РФВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій КозловськийОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти