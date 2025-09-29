'Мінус 10 років': Олена Мозгова змінила імідж і помолоділа на очах

Продюсерка Олена Мозгова радикально змінила зачіску.

Олена Мозгова зробила нову зачіску / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Українська продюсерка Олена Мозгова вирішила зробити сміливий експеримент зі своєю зовнішністю. У своєму Instagram вона опублікувала свою фотографію з кардинально новою зачіскою.

Мозгова вирішила зробити дуже коротку стрижку, яка чудово підкреслила її риси обличчя. Вона подякувала своєму стилісту за роботу та розповіла, що дуже давно мріяла змінити імідж. Окрім цього, Олена зазначила, що нова зачіска виявилась дуже зручною.

Олена Мозгова зі своєю стилісткою / фото: instagram.com, Олена Мозгова

"Дякую тобі, моя прекрасна богиня краси, за стилячу і дуже зручну стрижку", — написала продюсерка.

Прихильники залишились в захваті від результату експерименту та зазначили, що Мозгова стала виглядати молодшою на 10 років.

Олена Мозгова помолодшала на 10 років / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Олена Мозгова отримала компліменти новій зачісці / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Олена Мозгова вразила прихильників своїм виглядом / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Пізніше Олена виклала ще одне селфі з новим образом, доповнивши його лаконічними чорними окулярами.

"Є така, як є. Мені принаймні точно норм", — з гумором підписала фотографію Мозгова.

Олена Мозгова прокоментувала зміну іміджу / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Олена Мозгова / інфографіка: Главред

Олена Мозгова / инфографика: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Олена Мозгова розповіла про свою боротьбу з важкою хворобою. Вона поспівчувала американській моделі Беллі Хадід, яка бореться з захворюванням Лайма та поділилась своєю історією життя з цим непростим недухом.

Також чоловік продюсерки Олени Мозгової заінтригував шанувальників можливим поповненням у родині. Девід Аксельрод розповів, за якої умови подружжя наважиться на другу дитину та розповів про складнощі батьківства під час війни.

Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

