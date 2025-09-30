"Останній мій виклик": Настя Приходько розповіла про перехідний етап у житті

Приходько більше не буде такою, якою її звикли бачити близькі та шанувальники.

Настя Приходько зараз - співачка повідомила про зміни / колаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Настя Приходько зважилася на екстремальний експеримент, і відмовилася від "фішки", яка була її візитною карткою протягом цілих 22 років. Про це артистка розповіла у своєму блозі в Instagram.

Зірка вирішила змінити колір волосся на світліший. "Вихід" із чорного дається Приходько та її зачісці дуже непросто, тому вона вирішила поділитися проміжним варіантом, щоб він послужив їй нагадуванням про новий життєвий етап. Зараз волосся Насті м'якого каштанового відтінку.

"Я вже третій раз виходжу з чорного кольору, і ніколи ніхто не міг зробити той колір, який я хочу. Моя боротьба триває з квітня місяця, і цей колір перехідний, але я вирішила залишити і його на згадку. Сама важка боротьба - це боротьба з самим собою, це останній мій виклик, я витримаю і зроблю той колір, який хочу! Трохи згодом покажу інший! До 40 років справлюсь! Я дякую чорному кольору який був зі мною 22 роки. Але я хочу інший!" - пише артистка.

У коментарях думки шанувальників співачки розділилися: одні вимагають повернення чорного, інші ж зазначають, що зміна вигідно позначилася на образі зірки загалом.

Настя Приходько зараз - співачка повідомила про зміни / instagram.com/prykhodko_official

Настя Приходько зараз - співачка повідомила про зміни / instagram.com/prykhodko_official

Настя Приходько зараз - співачка повідомила про зміни / instagram.com/prykhodko_official

Про персону: Анастасія Приходько Анастасія Приходько - українська співачка, авторка пісень, громадський і політичний діяч, заслужена артистка України. У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого почала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце. За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

