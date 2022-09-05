Навіжений путініст Тарзан звернувся до Ліз Трасс з лекцією про "задоволення"

Глушко вистачає розуму тільки на вульгарні жарти "нижче пояса".
Старий стриптизер Сергій Глушко, щ називає себе Тарзаном, уявив себе політичний експертом, і завів погану звичку висловлювати свою думку з будь-якого питання.
На своїй сторінці в Instagram шанувальник рашизму вирішив висловитися про призначення Ліз Трасс на пост прем'єр-міністра Великобританії. Однак інтелекту на щось дотепне у Глушко не вистачило фантазії.
Він вирішив звернутися до гумору "нижче пояса", порівнявши міфічну "червону кнопку" з органом жіночої репродуктивної системи.
"... а Ліз Трасс пояснили, що ЧК - червона кнопка, на яку вона обіцяла "із задоволенням натискати", це не клітор...? Мабуть ні...", - заявив Тарзан.
Раніше Сергія Глушко зі сцени в присутності його тещі Ірина Білик брудно обізвала відходами життєдіяльності. Родичка завзятого путініста охоче підтримала цю заяву.
Нагадаємо, раніше пермський художник Антон Семакін поділився на своїй сторінці в Twitter портретом російської пропагандистки Маргарити Симоньян, виконаний з черв'яків і опаришів.
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