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"Називали бичкою": учасниця Мастер Шеф розповіла про цькування на проекті за українську мову

Олена Кюпелі
24 травня 2025, 14:00
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Юлія Шолудько розповіла про хейт під час зйомок проєкту Мастер Шеф.
Юлія Шолудько розповіла про хейт на
Юлія Шолудько розповіла про хейт на "Мастер Шеф" / Колаж Главред, фото Instagram/yuliyasholudko

Коротко:

  • Чому Шолудько обзивали під час проєкту
  • Що вона думає з цього приводу

Одна з учасниць українського кулінарного шоу "Мастер Шеф" і блогерка Юлія Шолудько розповіла про те, як її принижували на проєкті за те, що вона розмовляла українською мовою.

Про це інфлюенсерка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Юлія Шолудько розповіла, як її не поважали за українську мову
Юлія Шолудько розповіла, як її не поважали за українську мову / Фото Instagram/yuliyasholudko

За словами Юлії Шолудько, вона була єдиною у своєму сезоні, хто говорив українською мовою. "У моєму сезоні мене називали бичкою, тільки тому, що я говорила українською мовою. Це взагалі нормально? Подивіться 5 сезон, хіба я виглядаю "селючкою", як мене тоді називали? Звідки ці стереотипи? Тільки через те, що я була єдиною учасницею, яка розмовляла українською мовою", - каже вона.

Юлія Шолудько розповіла, як її не поважали за українську мову
Юлія Шолудько розповіла, як її не поважали за українську мову / Фото Instagram/yuliyasholudko

За її словами, у той момент це здавалося чимось провокативним і дивним. Доглянута дівчина і раптом українська. Одразу "з села", одразу "бичка".

Юлія Шолудько розповіла, як її не поважали за українську мову
Юлія Шолудько розповіла, як її не поважали за українську мову / Фото Instagram/yuliyasholudko

"При цьому я з Черкас, а це центр України. Але людям легше було приклеїти ярлик, ніж подумати про те, чому їм так ріже слух українська мова. А може справа не в мені? А в роками нав'язаній незначності. У тому, що українська мова асоціювалася з чимось простацьким і недоречним?" - обурюється Юлія.

Юлія Шолудько розповіла, як її не поважали за українську мову
Юлія Шолудько розповіла, як її не поважали за українську мову / Фото Instagram/yuliyasholudko

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