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Не дарма його теща не любить: з'ясувалося, як Тарзан використав Королеву

25 серпня 2022, 15:28

Людмила Поривай нещодавно образила стриптизера.

Наташа Корольова, Тарзан, Людмила Поривай
Наташа Корольова, Тарзан, Людмила Поривай / скріншот

Чоловіка співачки Наташі Корольової Сергій Глушко (Тарзан), яким незадоволена мати співачки, дуже добре влаштувався, вийшовши заміж за артистку.

Блогер Рустам Солнцев в коментарі teleprogramma зазначив, що прийшов стриптизер на все готове. Він нагадав, що Тарзан довгий час жив у Маямі, зайнявши апартаменти, які Наташа Корольова купила, ще будучи одружена з композитором.

"Вона їх заробила-чесом, концертами, "жовтими плітками". Жовті тюльпани, знаєте, на дорозі не валяються. Це дійсно дуже красиві апартаменти. Розкішні інтер'єри, перед тобою Атлантика, там завжди чудова погода. І він цим понтувався так, як ніби насправді доклав до покупки руку і потрудився, щоб вони дісталися його сім'ї. Тарзан увійшов в сім'ю, коли всі ніштяки були готові, і став ними користуватися. Це я до того, що Людмила Іванівна, рідна мама Наташі Корольової, живе саме в цьому місті — Майамі. І тепер я взагалі насилу уявляю, як ці двоє взагалі будуть зустрічатися", - поділився блогер.

Видео дня

Нагадаємо, раніше українська співачка Ірина Білик, виступаючи з благодійним концертом в Майамі, викликала на сцену маму любительки "руского міра" і терориста-Путіна Наташі Корольової, Людмилу Поривай.

Білик заявила, що зять-стриптизер, який підтримує війну в Україні і звірства російської армії щодо мирного населення, " г...проте". Мама Корольової радісно відреагувала на цю звістку.

Також повідомлялося, що співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що тут же була висміяна. Вона вирішила привітати всіх з Днем сім'ї відеороликом, на якому разом з сином співає, а її чоловік танцює.

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Автор: Сергій Кущ
Наташа Корольова Тарзан
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