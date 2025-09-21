Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Недопрацьовує: Тіна Кароль відхопила критики від відомого композитора

Христина Трохимчук
21 вересня 2025, 03:17
9
Композитор Євген Рибчинський розкритикував творчість Тіни Кароль через брак сенсів.
Тіна Кароль
Пісні Тіни Кароль розкритикували / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль

Ви дізнаєтесь:

  • Євген Рибчинський розкритикував пісні Тіни Кароль
  • Що не так з творчістю співачки

Український композитор і поет Євген Рибчинський розкритикував творчість співачки Тіни Кароль. На думку музиканта, співачка недопрацьовує свій матеріал. Про це він розповів на YouTube-каналі "Балючі теми".

Євген Рибчинський висловив думку, що Тіна Кароль могла б більше вкладатись у якість своїх пісень.

відео дня

"З її потенціалом їй мають писати кращі, і вона має робити просто феєрверки з кожної пісні. У мене таке сприйняття. Мені здається, вона недопрацьовує по якості матеріалу", — заявив композитор.

Тіна Кароль
Тіна Кароль вразила своєю спортивною формою / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Рибчинський похвалив фізичну форму Тіни Кароль, проте висловився, що її творчості не вистачає глибоких сенсів.

"Вона паше в залі, видно, що вона просто така fitness girl, але хочеться трохи сенсів якихось", — іронічно зауважив Євген.

Тіна Кароль
Тіна Кароль - авторські права пісень / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Також він похвалив співачку за те, що вона завжди дотримується авторського права та викупляє пісні.

"І у неї, між іншим, з авторським правом усе гаразд. Вона завжди купує. У неї такого, щоб вона щось вкрала, немає. Вона чітко розуміє, що з авторами потрібно розплачуватися", — розповів Рибчинський.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Тіна Кароль вирішила кардинально змінювати імідж і відмовилася від пшеничного блонду, який довгі роки був її візитною карткою. Тепер Кароль - розкішна шатенка зі світлими пасмами біля чола.

Також співачка Тіна Кароль розповіла, який типаж чоловіків їй до вподоби. Вона відверто зізналась, що не шукає собі чоловіка-бізнесмена та звертає увагу на зовсім інші якості потенційних кавалерів.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тіна Кароль

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тіна Кароль новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Путін зробив жахливі речі": Келлог назвав найкращий варіант закінчення війни

"Путін зробив жахливі речі": Келлог назвав найкращий варіант закінчення війни

00:00Війна
Блогери, "коханка" Путіна та політики з Молдови - хто потрапив під санкції України

Блогери, "коханка" Путіна та політики з Молдови - хто потрапив під санкції України

22:17Війна
Коли Україна стане членом ЄС: Кулеба назвав дві ключові умови

Коли Україна стане членом ЄС: Кулеба назвав дві ключові умови

21:21Україна
Реклама

Популярне

Більше
Температура впаде до +2: коли в Україні різко похолоднішає – стала відома дата

Температура впаде до +2: коли в Україні різко похолоднішає – стала відома дата

Восени здивують усіх: 4 знаки зодіаку, які скоро розкриють свій потенціал

Восени здивують усіх: 4 знаки зодіаку, які скоро розкриють свій потенціал

Китайський гороскоп на завтра 21 вересня: Бикам - тривога, Мавпам - загроза

Китайський гороскоп на завтра 21 вересня: Бикам - тривога, Мавпам - загроза

Гороскоп на сьогодні 21 вересня: Тельцям - подарунок, Стрільцям - розваги

Гороскоп на сьогодні 21 вересня: Тельцям - подарунок, Стрільцям - розваги

У вагітної Тодоренко лікарі запідозрили страшне

У вагітної Тодоренко лікарі запідозрили страшне

Останні новини

04:35

Чому не можна казати слово "сушилка": яку помилку роблять багато українців

03:55

Сонячне затемнення 21 вересня: двом знакам зодіаку пощастить на роботі та в коханні

03:17

"Недопрацьовує: Тіна Кароль відхопила критики від відомого композитора

02:50

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

02:27

Загроза для людства: зміщення полюсів загрожує глобальною катастрофою

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
01:10

Не слухають порад і роблять все по-своєму: ТОП-4 найупертіших знаки зодіаку

00:00

"Путін зробив жахливі речі": Келлог назвав найкращий варіант закінчення війни

20 вересня, субота
23:17

Згодиться не лише для випічки: для чого водії кладуть в авто корицю

22:28

Вважала себе провидицею: у США загадково зникла молода українка

Реклама
22:26

Це трагедія: російський актор потрапив до в'язниці

22:17

Блогери, "коханка" Путіна та політики з Молдови - хто потрапив під санкції України

21:21

Коли Україна стане членом ЄС: Кулеба назвав дві ключові умови

20:48

У Дніпрі понад 30 поранених: поліція показала кадри з "епіцентру армагеддону"ФотоВідео

20:00

Такі носили найвправніші українці - які прізвища вказують на предків-мисливців

19:50

"Люди показують цілі кошики": коли восени найкраще йти по гриби

19:45

Ризик різкого зростання долара: несподіваний прогноз щодо курсу валют

19:10

США повертаються в Афганістан?Погляд

19:03

Ударні дії на чотирьох напрямках: деталі просування ЗСУ на фронті

19:02

Можна готувати хоч щодня: рецепт ідеальної піци за 15 хвилин

18:53

США планують залишити без допомоги країни НАТО, які межують з РФ - Reuters

Реклама
18:10

Путін вирішив посилити обстріли України: куди планує бити ворог

17:38

"Свинота": батько Яніса Тімми розлютився через вчинок Сєдокової

17:37

Ціни підскочать на 23% вже до кінця року - ключовий продукт дорожчає на очах

17:23

Дикий бешкет і каліцтво на все життя: спливли деталі моторошної таємниці батьків Путіна

17:06

Нумерологи назвали дати народження чоловіків, що люблять сперечатися з дружинами

16:59

"Перекрили крани": дрони СБУ атакували важливі цілі в РФ

16:49

Найдорожчі актори України: відомий режисер назвав зірок з найбільшими гонорарами

16:43

Під Москвою знайшли мертвим топпосадовця, пов'язаного з виробництвом "Шахедів"

16:22

Євро по 55: економіст спрогнозував, коли валюта "злетить" до цієї позначки

16:11

"На Москву": Ющенко розкрив сценарій перемоги України у війніВідео

15:57

Сонце "прокинулося": на Землю насуваються мега-сильні магнітні бурі

15:20

Вже не футбол: після дискваліфікації Мудрик готується до нової кар’єри в спорті

15:16

Чи можна заморожувати картоплю: сиру, варену або у вигляді пюре

15:15

Чому чоловікам 18–22 років дозволили виїзд за кордон: Зеленський чітко пояснив

15:01

Температура впаде до +2: коли в Україні різко похолоднішає – стала відома дата

15:00

Історик Сергій Плохій висловив підтримку ініціативі голови НБУ Пишного змінити копійку на шаг

14:52

Миттєве диво: один простий рух перетворює яєчню на кулінарний шедеврВідео

14:28

Незвичайний спосіб прання: названо лайфхак для чистоти та свіжості кепок і капелюхівВідео

14:26

Українські військові вже зачищають центр міста: де ЗСУ мають хороші успіхи

14:22

"Назавжди збережу": син Олени Кравець зустрівся з легендою українського футболуВідео

Реклама
14:02

"Пекельні тарифи" Трампа: з'явився прогноз потужного удару по РосіїВідео

13:46

Де помилка на малюнку сімейної вечері: лише найуважніші знайдуть її за 11 секунд

13:41

"Шафран для бідних": коли збирати чорнобривці, як сушити і чим вони корисні

13:34

"Буде бейбі-бум": чоловік Олени Мозгової розкрив плани на поповнення в родині

12:53

Переговори з Путіним та умови закінчення війни: гучні заяви Зеленського

12:52

Восени здивують усіх: 4 знаки зодіаку, які скоро розкриють свій потенціал

12:28

Без крихт і нагару: як доглядати за тостером-піччю, щоб він служив довше

12:15

Сказав лише кілька слів: Нікітюк розкрила щемливий момент з батьком дитини

12:07

"РФ повторює шлях СРСР": на Росію скоро звалиться нова серйозна проблемаВідео

12:03

ЗСУ вдарили по трьох стратегічних об’єктах в РФ: Генштаб розкрив біль Путіна

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти