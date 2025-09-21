"Недопрацьовує: Тіна Кароль відхопила критики від відомого композитора

Ви дізнаєтесь:
Український композитор і поет Євген Рибчинський розкритикував творчість співачки Тіни Кароль. На думку музиканта, співачка недопрацьовує свій матеріал. Про це він розповів на YouTube-каналі "Балючі теми".
Євген Рибчинський висловив думку, що Тіна Кароль могла б більше вкладатись у якість своїх пісень.
"З її потенціалом їй мають писати кращі, і вона має робити просто феєрверки з кожної пісні. У мене таке сприйняття. Мені здається, вона недопрацьовує по якості матеріалу", — заявив композитор.
Рибчинський похвалив фізичну форму Тіни Кароль, проте висловився, що її творчості не вистачає глибоких сенсів.
"Вона паше в залі, видно, що вона просто така fitness girl, але хочеться трохи сенсів якихось", — іронічно зауважив Євген.
Також він похвалив співачку за те, що вона завжди дотримується авторського права та викупляє пісні.
"І у неї, між іншим, з авторським правом усе гаразд. Вона завжди купує. У неї такого, щоб вона щось вкрала, немає. Вона чітко розуміє, що з авторами потрібно розплачуватися", — розповів Рибчинський.
Про персону: Тіна Кароль
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
