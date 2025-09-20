"Ти в небезпеці": пісні Ніни Матвієнко накликали біду на дочку Тоню Матвієнко

Відомий композитор попередив Тоню Матвієнко, що виконання пісень матері може спричинити проблеми.

Пісні Ніни Матвієнко можуть спричинити проблеми у Тоні Матвієнко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвієнко

Ви дізнаєтесь:

Відомий композитор звернувся до Тоні Матвієнко

Як пісні Ніни Матвієнко можуть нашкодити дочці

Відомий композитор та поет Євген Рибчинський різко висловився щодо української співачки Тоні Матвієнко та її виконання пісень із репертуару матері, легендарної Ніни Митрофанівни. На YouTube-каналі "Балючі теми" він зауважив, що така практика може становити серйозну небезпеку для самої артистки.

За словами Рибчинського, Тоня Матвієнко порушує авторські права, адже виконує на концертах відомі твори без дозволу правовласників.

Тоня Матвієнко виконує на концерті пісню Ніни Матвієнко / фото: instagram.com, Тоня Матвієнко

"Є виконавиця, яка піратськи співає, але ми її наразі не чіпаємо. Це Тоня Матвієнко. Тому що ці пісні були написані для її мами. До Ніни Митрофанівни у нас у сім'ї таке ставлення, як до рідної людини. До Тоні такого ставлення немає. І в неї будуть проблеми не з нами, а з іншими авторами", — зауважив композитор.

Євген Рибчинський вважає, що правовласники можуть подати у суд на Тоню Матвієнку. Зокрема, це може зробити Світлана Поклад — дружина видатного композитора Ігоря Поклада. Саме він написав пісню "Ой, летіли дикі гуси", яку наразі виконує Тоня.

Тоня Матвієнко може отримати позов до суду / фото: instagram.com, Тоня Матвієнко

"Тоня в жодному концерті на згадку про Поклада не брала участі, але їздить і співає його пісні. Так не робиться. Це називається шара. Воно на шару дісталося, тож чому я повинна комусь щось платити. Вона ще не потрапляла в такі ситуації. Я одразу Тонечку попереджаю: Тоню, ти в небезпеці", — попередив співачку Рибчинський.

Раніше Главред повідомляв, що український співак Арсен Мірзоян поділився своїми спогадами про зіркову тещу Ніну Митрофанівну Матвієнко. Він розповів, за що його сварила у побуті легендарна співачка та як вона реагувала на те,що їй не подобалось.

Також донька легендарної Ніни Матвієнко Тоня зважилася на кардинальне перевтілення. Співачка змінила свою зовнішність до невпізнання завдяки зачісці та отримала захоплені коментарі від шанувальників.

Про персону: Тоня Матвієнко Тоня Матвієнко (Антоніна Петрівна Гончар) - українська співачка, Заслужена артистка України (2021). Молодша донька співачки Ніни Матвієнко. Посіла друге місце в першому сезоні проєкту "Голос країни". Відома своїм оригінальним тембром голосу.

