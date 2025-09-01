'Мені подобаються плітки': Тіна Кароль розповіла, які чоловіки в її смаку

Співачка додала, що в майбутньому готова розповісти подробиці про своє особисте життя.

Тіна Кароль розповіла, які чоловіки в її смаку / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль не шукає стосунків із чоловіками-бізнесменами. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Радіо Люкс".

"Давно для себе вибрала, ну дуже давно, як тільки залишилася сама, що моя самостійність, моя свобода і буде моїм успіхом. Я сама вкладаю в себе, сама розвиваюся, сама відповідаю за всі свої моменти. Не шукала, не чекала бізнесменів", - заявила Тіна Кароль, відповідаючи на запитання, які їй подобаються чоловіки. відео дня

Співачка додала, що в майбутньому готова розповісти подробиці про своє особисте життя.

"Думаю, буде дуже цікаво. Дуже цікаво! Мені "подобаються" ці навішані плітки. Я б у такий пінг-понг зіграла максимально інформаційний для тих, хто не може заспокоїтися", - додала вона.

Вона також звернулася до дівчат, запевнивши, що кожна з них, як і вона сама, може досягти абсолютно всього самостійно.

"Selfmade woman - це про сьогоднішній день. Ви можете абсолютно все самі. Я - бізнес-леді, крім співачки. А чоловік мені подобатиметься тільки мудрий, сильний, спокійний і розважливий. Що в нього в кишені, мені абсолютно все одно", - заявила вона.

Главред

Про персону: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

