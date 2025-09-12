Прошу допомоги у мами: зірка "Чорного квадрата" розкрив, що робить перед виставою

Актор Ажнов поділився своїми думками про головну роль у фільмі Малевич.

Віталій Ажнов про роль у кіно / Колаж Главред, фото 1+1

Коротко:

Який ритуал є в актора

Яку роль він би хотів зіграти

Актор театру і кіно, а також заслужений артист України Віталій Ажнов, який зіграв головну роль у фільмі "Чорний квадрат" розповів про те, що він робить перед тим, як вийти на сцену.

За словами артиста, якого цитує 1+1, у нього є один особливий ритуал, перед тим, як вийти на сцену. "Я подумки завжди звертаюся до мами і прошу про допомогу", - каже актор.

Віталій Ажнов у ролі Малевича / Фото 1+1

Він також поділився своїми думками про головну роль у фільмі Малевич. "Я сприймав Малевича як художника і тільки через призму Чорного квадрата. Але коли почав готуватися до зйомок, безумовно, окрім вивчення біографії та життя художника, я занурився в його творчість. Переглядав усе, що було доступно", - розповідає артист.

На запитання про те, кого б він хотів зіграти у своїй акторській кар'єрі, артист зазначає, що йому цікаві політичні фігури.

Віталій Ажнов розповів про роль і про себе / Фото 1+1

"Мені було б дуже цікаво зіграти якусь політичну фігуру, яка вплинула на історію України. Наприклад, В'ячеслава Чорновола", - зазначає він.

Про персону: Віталій Ажнов Віталій Ажнов - український актор театру і кіно. Заслужений артист України (2025). Народився 27 квітня 1993 року в м. Калуш Івано-Франківської області. Зіграв головну роль у фільмі "Малевич".

