Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Прошу допомоги у мами: зірка "Чорного квадрата" розкрив, що робить перед виставою

Олена Кюпелі
12 вересня 2025, 19:54
7
Актор Ажнов поділився своїми думками про головну роль у фільмі Малевич.
Віталій Ажнов про роль у кіно
Віталій Ажнов про роль у кіно / Колаж Главред, фото 1+1

Коротко:

  • Який ритуал є в актора
  • Яку роль він би хотів зіграти

Актор театру і кіно, а також заслужений артист України Віталій Ажнов, який зіграв головну роль у фільмі "Чорний квадрат" розповів про те, що він робить перед тим, як вийти на сцену.

За словами артиста, якого цитує 1+1, у нього є один особливий ритуал, перед тим, як вийти на сцену. "Я подумки завжди звертаюся до мами і прошу про допомогу", - каже актор.

відео дня
Віталій Ажнов у ролі Малевича
Віталій Ажнов у ролі Малевича / Фото 1+1

Він також поділився своїми думками про головну роль у фільмі Малевич. "Я сприймав Малевича як художника і тільки через призму Чорного квадрата. Але коли почав готуватися до зйомок, безумовно, окрім вивчення біографії та життя художника, я занурився в його творчість. Переглядав усе, що було доступно", - розповідає артист.

На запитання про те, кого б він хотів зіграти у своїй акторській кар'єрі, артист зазначає, що йому цікаві політичні фігури.

Віталій Ажнов розповів про роль і про себе
Віталій Ажнов розповів про роль і про себе / Фото 1+1

"Мені було б дуже цікаво зіграти якусь політичну фігуру, яка вплинула на історію України. Наприклад, В'ячеслава Чорновола", - зазначає він.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що дружина українського співака Романа Сасанчина після новин про розлучення прокоментувала його зради. Крім того Іванна зазначила, коли завершиться офіційний процес їхнього розставання.

Також український комік Євген Кошовий висловився про 17-річну доньку. Цього року Варвара вступила до університету, і здивувала всіх своїм вибором спеціальності.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Віталій Ажнов

Віталій Ажнов - український актор театру і кіно. Заслужений артист України (2025). Народився 27 квітня 1993 року в м. Калуш Івано-Франківської області. Зіграв головну роль у фільмі "Малевич".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

20:00Війна
Україну накриває похолодання і дощі: де влупить +5 градусів

Україну накриває похолодання і дощі: де влупить +5 градусів

19:43Синоптик
"Віддати Путіну землю України": Зеленський зробив заяву про завершення війни

"Віддати Путіну землю України": Зеленський зробив заяву про завершення війни

18:46Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

Гороскоп Таро на завтра 13 вересня: Ракам - бути вільними, Левам - удача

Гороскоп Таро на завтра 13 вересня: Ракам - бути вільними, Левам - удача

Важливо скористатися моментом: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться вдача

Важливо скористатися моментом: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться вдача

Все повернулось після тисяч років: те, що ховалося на дні Дніпра здивує багатьох

Все повернулось після тисяч років: те, що ховалося на дні Дніпра здивує багатьох

"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

Останні новини

20:40

Сахара і поряд не стояла: де знаходиться найгарячіше місце на Землі

20:09

Лише на YouTube: стартує новий сезон ток-шоу "Говорить вся країна"

20:00

Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

19:57

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

19:55

Агресивні та гнівливі: люди, народжені в ці дати, легко виходять із себе

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
19:54

Прошу допомоги у мами: зірка "Чорного квадрата" розкрив, що робить перед виставою

19:43

Україну накриває похолодання і дощі: де влупить +5 градусів

19:42

"Це зазвичай літні люди": клієнти Ощадбанку залишаються без карток

19:31

Що приховувала Леся Українка: правда, якої не розкажуть у школі

Реклама
19:10

Трамп знайшов спосіб скасувати санкції проти РосіїПогляд

18:56

"Велика маленька брехня" отримає 3 сезон: HBO розпочав роботу

18:46

"Віддати Путіну землю України": Зеленський зробив заяву про завершення війни

18:11

Китайський гороскоп на завтра 13 вересня: Мавпам час діяти, Зміям - тривога

18:08

В Україні підскочили ціни на продукти: що подорожчало найбільше

18:04

"Я не збираюся нікого захищати": Трамп різко висловився про атаку на ПольщуВідео

17:57

"Зради - не зради": Алсу розповіла, як терпіла екс-чоловіка і що з нею сталося

17:55

Його досі не знайшли: де може знаходитися найбільший скарб УкраїниВідео

17:43

Алкотестер покаже сп'яніння - 5 продуктів, які не варто вживати водіямВідео

17:02

Євро злітає, а долар обвалюється: новий курс валют на 15 вересня

17:01

"Починають вилазити": експерт поділився секретами, де і як шукати гриби у лісі

Реклама
16:51

"Доведеться діяти дуже жорстко": Трамп погрожує Путіну за відмову від переговорів

16:49

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком на вокзалі за 31 секунду

16:32

Фонд Андрія Матюхи підтримав запуск онлайн-хабу "Є - ПРОТЕЗ" актуально

16:29

Трамп заявив, що вбивцю Чарлі Кірка "здав" батько - що відомо про затриманого

16:19

Чому російські дрони атакували Польщу: Орбан здивував абсурдною причиною

15:58

Зінченка офіційно представлено в "Ноттінгем Форест": під яким номером гратиме

15:44

Розгром "елітних" частин РФ на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

15:38

В роду були справжні ґазди - які прізвища свідчать про селянське походження

15:33

Чи треба опускати підлокітник в літаку: стюардеса попередила про важливе

15:33

Чим відрізняються два хлопці в офісі: треба бути "Шерлоком Холмсом", щоб знайти відповідь

15:30

Прихований сигнал водіям: що насправді означає лежачий конус на дорозіВідео

15:06

Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

14:58

"Сімейна фішка": донька Ющенка розповіла про свій козацький перстень із таємними знаками

14:56

Цінники раптово змінили: в Україні неочікувано подорожчав базовий продукт

14:49

Актриса Катя Кузнєцова розповіла, як їй погрожував чоловік Симоньян: що він хотів

14:43

Дрони СБУ підірвали найбільший нафтовий хаб РФ на Балтиці: ЗМІ дізналися деталі

14:42

Детектива НАБУ спіймали з прихованою квартирою за 4 млн – Шабунін назвав це "помилкою в декларації" – експерт

14:29

Цього разу не впорався: що сталося зі здоров'ям MÉLOVIN

14:04

"Європейці заважають": у Путіна оголосили "паузу" в переговорах з Україною

13:59

"У нас є докази": в Польщі з'ясували, що атака РФ була спланованою

Реклама
13:56

Прощавай, білий оцет: люди масово замінюють його у ванній і залишаються в захватіВідео

13:50

Чому 13 вересня забороняється виносити сміття: яке церковне свято

13:39

Чому люди в церкві завжди такі сумні: священник вразив відповіддю

13:23

Нардепів та екс-чиновників з оточення Порошенка зловили на фіктивній службі: масово тікали від кримінальних справ - військовий

13:16

Осінь ще здивує українців: де та коли розігріє до +25 градусів

13:05

Падіння цін триватиме, але не довго - коли овочі в Україні почнуть дорожчати

12:50

"Ситуація погіршується", ЗСУ під загрозою оточення: Снєгирьов назвав напрямок

12:36

Вбивство українки в США: хлопець вбитої опублікував нові фото та зробив заяву

12:34

Летів на швидкості 200 км/год та намагався зам’яти справу: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ

12:07

М'ясо в Україні дорожчає: чого чекати восени та взимку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти