Відомий український актор розповів, звідки у нього бронь від мобілізації

Роман Луцький також зазначив, чи готовий він стати на захист України.

Роман Луцький новини - актор розповів про бронювання від служби / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuliia.riazantseva, instagram.com/roman_lutskyi

Коротко:

Роман Луцький розповів, що має бронь від мобілізації

Артист прокоментував свою відстрочку

Український актор Роман Луцький мешкає в Івано-Франківську, а до Києва приїжджає по роботі. У розмові з ТСН.ua артист зізнався, що кілька разів його зупиняли працівники ТЦК, але він має "бронь".

Відстрочку він отримав як актор Івано-Франківського національного театру. При цьому Луцький зазначив, що виїжджати за кордон, щоб залишитися там, він не планує. "Так, наразі я маю бронювання як актор Івано-Франківського національного театру. Не знаю, як зараз, чи дає мені це право виїжджати за кордон, бо знаю, що там були якісь поправки. Але раніше так, я їздив до Польщі на запрошення театру. Але я ніколи не прагнув там залишатися. Я український актор, живу і працюю в Україні", - каже Роман.

На запитання про те, чи готовий він добровільно піти на військову службу, Роман Луцький відповів ствердно, але за однієї умови. "Якщо я раптом перестану бути потрібним у театрі чи в кіно і буду потрібен більше на фронті, то, звісно, які питання?!" - заявив актор.

Роман Луцький новини - актор розповів про бронювання від служби / instagram.com/medovyi_misiats

Про персону: Роман Луцький Роман Луцький - український актор театру і кіно, заслужений артист України (2018). Здобув популярність завдяки зйомкам в українському фентезі-фільмі "Сторожова застава" (2017), повідомляє Вікіпедія.

