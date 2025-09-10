Рус
Відомий український актор розповів, звідки у нього бронь від мобілізації

Анна Підгорна
10 вересня 2025, 23:41
47
Роман Луцький також зазначив, чи готовий він стати на захист України.
Роман Луцький
Роман Луцький новини - актор розповів про бронювання від служби / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuliia.riazantseva, instagram.com/roman_lutskyi

Коротко:

  • Роман Луцький розповів, що має бронь від мобілізації
  • Артист прокоментував свою відстрочку

Український актор Роман Луцький мешкає в Івано-Франківську, а до Києва приїжджає по роботі. У розмові з ТСН.ua артист зізнався, що кілька разів його зупиняли працівники ТЦК, але він має "бронь".

Відстрочку він отримав як актор Івано-Франківського національного театру. При цьому Луцький зазначив, що виїжджати за кордон, щоб залишитися там, він не планує. "Так, наразі я маю бронювання як актор Івано-Франківського національного театру. Не знаю, як зараз, чи дає мені це право виїжджати за кордон, бо знаю, що там були якісь поправки. Але раніше так, я їздив до Польщі на запрошення театру. Але я ніколи не прагнув там залишатися. Я український актор, живу і працюю в Україні", - каже Роман.

відео дня

На запитання про те, чи готовий він добровільно піти на військову службу, Роман Луцький відповів ствердно, але за однієї умови. "Якщо я раптом перестану бути потрібним у театрі чи в кіно і буду потрібен більше на фронті, то, звісно, які питання?!" - заявив актор.

Роман Луцький
Роман Луцький новини - актор розповів про бронювання від служби / instagram.com/medovyi_misiats

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що дружина українського співака Романа Сасанчина після новин про розлучення прокоментувала його зради. Крім того Іванна зазначила, коли завершиться офіційний процес їхнього розставання.

Також український комік Євген Кошовий висловився про 17-річну доньку. Цього року Варвара вступила до університету, і здивувала всіх своїм вибором спеціальності.

Про персону: Роман Луцький

Роман Луцький - український актор театру і кіно, заслужений артист України (2018). Здобув популярність завдяки зйомкам в українському фентезі-фільмі "Сторожова застава" (2017), повідомляє Вікіпедія.

