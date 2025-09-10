Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Зробила складний вибір: Євген Кошовий висловився про 17-річну доньку

Анна Підгорна
10 вересня 2025, 12:59
70
Варвара Кошова відкрила нову сторінку свого життя.
Варвара Кошова
Варвара Кошова зараз - на кого вчиться донька Євгена Кошового / колаж: Главред, фото: tiktok.com/@kosshevayaa

Коротко:

  • Євген Кошовий розповів, на кого навчатиметься старша донька
  • Варвара Кошова обрала несподівану професію

Старша донька українського коміка Євгена Кошового Варвара цього року зробила серйозний крок, який визначить її майбутнє: навесні 17-річна дівчина закінчила школу, а у вересні стала студенткою. Колись Кошова розглядала творчі професії - вона чудово співає і виступала на сцені з дитячого віку, тож і хотіла пов'язати своє життя з музикою чи акторством.

Однак перед вступом Варвара змінила вектор свого руху. Про це в інтерв'ю для "Ближче до зірок" розповів її зірковий батько.

відео дня

Так стало відомо, що від шоу-бізнесу Кошова все ж не відмовилася, але дуже змістила акценти. "Вона обрала собі професію, якої навчатиметься – менеджмент і режисура шоу-бізнесу. Вона онлайн займатиметься в інституті до свого повноліття", - поділився Євген Кошовий.

Євген Кошовий
Варвара Кошова зараз - на кого навчається донька Євгена Кошового / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, як друзі Віталія Козловського реагують на чутки про його зіркову хворобу. Кар'єрний зліт співака прокоментував Анатолій Анатоліч.

Також ексдружина Дзідзьо, українська співачка Slavia, розповіла про його особисте життя. Пара не разом уже понад чотири роки, і сама Славія вже знайшла сімейне щастя з іншим чоловіком.

Читайте також:

Про персону: Варвара Кошова

Варвара Кошова - донька українського коміка і продюсера Євгена Кошового. 17-річна Варвара Кошова привертає увагу шанувальників свого зоряного батька, коміка Євгена Кошового, з малих років: вона встигла двічі взяти участь у шоу Голос. Діти, була фіналісткою Нацвідбору на Дитячому Євробаченні-2019, виступала в проєктах Розсміши коміка та Ліга Сміху.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Євген Кошовий Варвара Кошова новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Польщі знайшли не лише дрони: МВС повідомило про ймовірні уламки ракети

У Польщі знайшли не лише дрони: МВС повідомило про ймовірні уламки ракети

13:13Світ
Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

12:11Війна
Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнор

Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнор

11:57Світ
Реклама

Популярне

Більше
Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

14:48

330 тисяч доларів за кілограм: де в Україні росте найдорожчий гриб у світі

14:33

20 доларів на автограф: Усик вразив зустріччю з голлівудськими зірками

14:32

Небанальний і дуже смачний сніданок з яєць за 10 хвилин - рецепт

14:27

Після атаки дронів РФ на Польщу: Жорін застеріг про подальшу небезпеку

14:21

"Антиросійська шизофренія": у Москві прокоментували атаку дронів на Польщу

До кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - КоваленкоДо кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - Коваленко
14:19

Лише одна спеція прожене павуків з будинку: що потрібно насипати по кутахВідео

14:15

Гороскоп Таро на завтра 11 вересня: Тельцям - успіх, Скорпіонам - вірність собі

13:32

Скільки дронів можуть виробляти росіяни до кінця року: експерт відповів

13:29

Путіністка Корольова розповіла, як її гнобить чоловік-стриптизер

Реклама
13:22

Не просто для краси: навіщо на батоні хліба роблять надрізи

13:13

У Польщі знайшли не лише дрони: МВС повідомило про ймовірні уламки ракети

13:02

"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

12:59

Зробила складний вибір: Євген Кошовий висловився про 17-річну доньку

12:55

Предки вірили у їхню силу: українські прізвища, які оберігають власників

12:54

Українці будуть переплачувати: магазини відкрили передзамовлення на iPhone 17

12:50

Дружина українського співака прокоментувала його зради і сказала, коли буде розлучення

12:23

Як Росія готувала атаку дронами на Польщу: зʼявилися цікаві подробиці

12:14

Китайський гороскоп на завтра, 11 вересня: Півням - образа, Зміям - смуток

12:11

Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

11:58

Не мають впливу: у РФ розкрили справжню роль Кабаєвої та дітей у житті Путіна

Реклама
11:57

Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнорВідео

11:44

"Дуже скоро": в ОП після атаки на Польщу попередили Європу про велику трагедію

11:38

Холостяк Терен натякнув на нові стосунки: "Досить близькі"

11:12

Українців чекає красива рання осінь: відомо, коли дощі зроблять паузу

11:09

"Драматична ніч у польському небі": Туск зробив важливі заяви про атаку дронів РФ

10:59

Чому 11 вересня не можна користуватися гострими предметам: яке церковне свято

10:38

На путініста Кіркорова накинулися в РФ - що сталося

10:35

Після атаки на Польщу Зеленський зробив пропозицію партнерам щодо захисту неба

10:29

"Напад на одну з країн НАТО": названо приховану ціль військових навчань РФ

10:26

Польський F-16 збив російський дрон, уламки впали на житловий будинок: що відомо

10:25

Українська співачка зменшила собі груди і показала фото з лікарні

10:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 вересня (оновлюється)

10:18

Чотири знаки зодіаку, які люблять витрачати гроші

09:55

Авіація двох країн та НАТО: в Польщі повідомили деталі відбиття російської атаки

09:44

РФ завжди випробовує межі можливого: Зеленський відреагував на атаку дронів на Польщу

09:41

Масований удар РФ по Україні: в ПС сказали, скільки Шахедів полетіли в Польщу

09:06

У путіністки Доліної знайшлися таємні зв'язки з Україною

08:50

Росія атакувала Польщу: Туск скликав екстрене засідання, оголошено виклик резервістів

08:34

"Акт війни": в США рішуче відреагували на наліт дронів РФ в Польщу

08:33

РФ атакувала Україну ракетами та дронами 11 годин поспіль: що відомо про наслідкиФотоВідео

Реклама
08:33

Поляки, це лише передчуття того, що на нас чекаєПогляд

08:18

На цьому все: путіністка Корольова поставила хрест на своєму синові

08:16

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

06:54

Туск підтвердив порушення повітряного кордону Польщі, але не згадав РФ

06:22

РФ запустила багато крилатих ракет: в Україні - масштабна тривогаФото

06:10

Путін наблизився до небезпечного кроку: чому у РФ готують нову мобілізаціюПогляд

05:33

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

05:01

Курс валют раптово почав змінюватись: що буде з гривнею 10 вересня

04:30

TikTok розігнав новий тренд: телевізор із 90-х повернувся, як вписати його інтер'єр

04:00

Апокаліпсис близько: в Мережі назвали дату кінця світу і Другого пришестя

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти