Зробила складний вибір: Євген Кошовий висловився про 17-річну доньку

Варвара Кошова відкрила нову сторінку свого життя.

Варвара Кошова зараз - на кого вчиться донька Євгена Кошового / колаж: Главред, фото: tiktok.com/@kosshevayaa

Коротко:

Євген Кошовий розповів, на кого навчатиметься старша донька

Варвара Кошова обрала несподівану професію

Старша донька українського коміка Євгена Кошового Варвара цього року зробила серйозний крок, який визначить її майбутнє: навесні 17-річна дівчина закінчила школу, а у вересні стала студенткою. Колись Кошова розглядала творчі професії - вона чудово співає і виступала на сцені з дитячого віку, тож і хотіла пов'язати своє життя з музикою чи акторством.

Однак перед вступом Варвара змінила вектор свого руху. Про це в інтерв'ю для "Ближче до зірок" розповів її зірковий батько.

відео дня

Так стало відомо, що від шоу-бізнесу Кошова все ж не відмовилася, але дуже змістила акценти. "Вона обрала собі професію, якої навчатиметься – менеджмент і режисура шоу-бізнесу. Вона онлайн займатиметься в інституті до свого повноліття", - поділився Євген Кошовий.

Варвара Кошова зараз - на кого навчається донька Євгена Кошового / Скриншот YouTube

Читайте також:

Про персону: Варвара Кошова Варвара Кошова - донька українського коміка і продюсера Євгена Кошового. 17-річна Варвара Кошова привертає увагу шанувальників свого зоряного батька, коміка Євгена Кошового, з малих років: вона встигла двічі взяти участь у шоу Голос. Діти, була фіналісткою Нацвідбору на Дитячому Євробаченні-2019, виступала в проєктах Розсміши коміка та Ліга Сміху.

