Дружина українського співака прокоментувала його зради і сказала, коли буде розлучення

Дружина Романа Сасанчина розповіді, коли у неї буде розлучення і чому прийняли рішення про розлучення.

Роман Сасанчин розлучається з дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Роман Сасанчин

Що про розлучення сказала дружина Сасанчина

Як вона прокоментувала зради

Дружина українського співака Романа Сасанчина Іванна прокоментувала чутки про те, що її чоловік, український співак Роман Сасанчин зраджував їй під час шлюбу.

Вона влаштувала сесію запитань-відповідей на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, вона відповіла, що її колишній чоловік продовжуватиме піклуватися про їхню спільну доньку, а саме розлучення відбудеться вже до кінця цього року. Крім того, одна з підписниць написала, чи правда, що розлучення сталося через зради Романа.

На що молода жінка відповіла, що це не правда.

Дружина Сасанчина прокоментувала розлучення / Фото Instagram/ annavi_sasanchyn

Вона також додала, що причин для розлучення було багато, але розповідати про них вона не збирається в соціальній мережі.

Одна з підписниць також назвала Іванну "слабачкою", на що та відкрито заявила: "Тоді буду щасливою, хоч і слабачкою".

Дружина Сасанчина про розлучення / Фото Instagram/ annavi_sasanchyn

Про персону: Роман Сасанчин Роман Сасанчин - український співак і музикант. Переможець музичних проектів "Голос. Діти-2" та "Голос країни-10" (обидва рази за тренерства Тіни Кароль). Одружений, 2021 року вперше став батьком.

