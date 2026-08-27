"Пробачте нас": Потап та Настя Каменських потрапили у гучний скандал через відео

Артисти опублікували "жартівливий" ролик про свободу, який викликав обурення українців.

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Потап і Настя - скандал / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Який ролик зняли Потап і Настя Каменських

Що саме обурило користувачів мережі

Українські виконавці Потап і Настя Каменських, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення, опинилися в центрі чергового скандалу. На своїй офіційній сторінці в Instagram зірки опублікували відеоролик, у якому торкнулися мовного питання та поняття "свободи", чим викликали потужну хвилю критики.

Контент складається з двох контрастних частин. У першій артисти з’являються в домашньому одязі та імітують муки під написом російською мовою: "Боже, пробачте нас, будь ласка, за те, що ми говоримо російською, ми зовсім забули, що існує таке поняття, як…".

відео дня

Потап і Настя страждають від критики / скрін з відео

Через кілька секунд кадр різко змінюється: уже в наступній частині Потап і Настя посміхаються, танцюють у літніх нарядах на розкішній яхті в морі, а на екрані з’являється єдиний короткий текст великими літерами - "Свобода".

Підписники та українська аудиторія не оцінили гумор зіркової пари й вважали таку подачу недоречною та зарозумілою. У коментарях під публікацією миттєво розгорілася бурхлива дискусія.

Потап і Настя на яхті / скрін з відео

"Жах… це виглядає як відкрита, нахабна, зарозуміла насмішка над усією Україною"

"Свобода - це коли не плутають вибір із відповідальністю, а українська мова сьогодні - це не примус, а позиція"

"Тоді навіщо було в інтерв’ю говорити, що більше ніколи не будете співати російською?"

Нагадаємо, що раніше під хвилю критики потрапила й співачка Оля Полякова. Після відео з російським музикантом Сергієм Григор’євим-Апполоновим під час фестивалю Лайми Вайкуле в Юрмалі вона викликала обурення в соцмережах і в інтерв’ю вибухнула обуренням, порівнявши Україну з "концтабором"".

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Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім’я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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