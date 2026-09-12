Слідом за Каменських: Потап "наговорив" на серйозні проблеми

Потап потрапив до бази "Миротворця".

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Потап у "Миротворці" / колаж: Главред, скріншот із відео

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Потап опинився в базі "Миротворця"

Що стало причиною

Український репер і продюсер Потап потрапив до бази сайту "Миротворець". Поява артиста у списку відбулася 11 вересня - всього через кілька днів після того, як 9 вересня до переліку внесли його дружину Настю Каменських.

У картці Потапа автори ресурсу називають його "провокатором". Серед офіційних причин внесення вказано участь в актах "гуманітарної агресії проти України", а також участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільного життя в країні.

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Потап на сайті "Миротворець" / скрін з сайту "Миротворець"

Приводом для потрапляння зіркової пари до бази "Миротворця" став вихід їхнього спільного інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій 8 вересня. Потап, зокрема, торкнувся теми військового обов’язку та своїх поїздок за межі України під час воєнного стану. Шоумен заявив, що підлягає мобілізації та готовий вирушити на фронт, якщо отримає відповідне розпорядження. При цьому своє постійне перебування за кордоном репер пояснив необхідністю заробляти гроші для сім’ї, а також благодійною діяльністю та виступами. Артист відверто зізнався, що втомився від постійного оформлення документів для виїзду, тому вирішив залишатися за кордоном.

Потап і Настя Каменських дали інтерв’ю росіянці / скрін з відео

Дружина Потапа, співачка Настя Каменських, потрапила до бази "Миротворця" трохи раніше - 9 вересня. Резонанс навколо її особи розгорівся через висловлювання в тому ж інтерв’ю, де артистка заявила про повернення до використання російської мови за порадою психолога на тлі пережитого стресу та проблем зі здоров’ям. Артистка вважає, що через перехід на українську мову у неї з’явилася кіста, через яку вона втратила голос.

Потап / інфографіка: Главред

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Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім’я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Час і Скло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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