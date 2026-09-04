Скандал дійшов до президента: петиція щодо Потапа набрала 25 тисяч підписів

Звернення до президента із закликом позбавити репера почесного звання набрало необхідну кількість підписів за шість днів.

https://glavred.net/stars/skandal-doshel-do-prezidenta-peticiya-po-povodu-potapa-nabrala-25-tysyach-podpisey-10793996.html Посилання скопійоване

Потапа хочуть позбавити звання "Заслужений артист України" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Ви дізнаєтеся:

У чому автори петиції звинувачують Потапа

На яких підставах можуть позбавити звання "Заслужений артист України"

Як Потап прокоментував скандал

Електронна петиція із закликом позбавити Потапа почесного звання "Заслужений артист України", отриманого ним у 2020 році, набрала необхідні 25 тисяч голосів. Звернення було створено на сайті Офісу президента і тепер підлягає офіційному розгляду главою держави Володимиром Зеленським.

Потап і Настя Каменських - скандал

Хвиля громадського обурення піднялася наприкінці серпня, коли Потап разом із Настею Каменських опублікували відеоролик, що викликав різку критику користувачів. Артисти вирішили продемонструвати, наскільки вони "вільні", і опублікували глузливе відео у відповідь на закиди щодо спілкування російською мовою.

відео дня

Автори ініціативи зазначають, що публічна діяльність музиканта "не відповідає статусу особи, нагородженої державною нагородою України". У тексті підкреслюється, що його дії містять ознаки популяризації російського культурно-мовного середовища та публічної взаємодії з представниками держави-агресора.

При цьому ініціатори звернення уточнюють, що не прагнуть обмежити свободу творчості чи право артиста проживати за кордоном, а лише вимагають дати правову оцінку його поведінці з огляду на повномасштабну війну.

Петиція щодо Потапа набрала необхідну кількість підписів / фото: petition.president.gov.ua

Чи може Потап втратити звання "Заслужений артист України"

Позбавити Потапа почесного звання "Заслужений артист України" дійсно можливо. Як законодавчу підставу в петиції вказано Закон України № 4074-IX, прийнятий 20 листопада 2024 року. Цей документ чітко регламентує процедуру позбавлення державних нагород осіб, які популяризують державу-агресора або виправдовують окупацію.

Закон передбачає, що позбавити державної нагороди можна на підставі обвинувального вироку суду за злочини проти національної безпеки, миру та міжнародного правопорядку, а також рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) про застосування персональних санкцій.

Президент України видає відповідний указ лише за наявності рішення суду або введених санкцій СНБО. Раніше подібна процедура вже застосовувалася до артистів, які підтримали антиукраїнську пропаганду, таких як Таїсія Повалій та Ані Лорак.

Потап і Настя - скандальний ролик / скрін з відео

Реакція Потапа

Раніше музикант, який перебуває за кордоном, публічно прокоментував ситуацію та заявив про готовність добровільно відмовитися від звання.

"Якщо це справді комусь допоможе, когось зробить щасливішим, наблизить перемогу або поверне людям віру - я готовий. Добровільно віддам. Бо сьогодні нам потрібні не полювання на відьом і не пошук чергового артиста, якого можна символічно покарати. Нам потрібна єдність, здоровий глузд і розуміння, хто наш справжній ворог", - заявив репер.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Анна Саліванчук розплакалася за кермом через емоційне вигорання. Популярна актриса відверто поділилася в соцмережах труднощами самостійного виховання двох синів і зізналася, що переживає непростий період.

Також Соломія Вітвіцька заговорила про упереджене ставлення до працюючих матерів. Очікуючи на народження первістка, телеведуча відверто підняла тему сексизму на ринку праці та оцінки жінок за фактом материнства, а не за їхнім професіоналізмом.

Читайте також:

Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Час і Скло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред