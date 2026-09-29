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Чи позбавлять Потапа звання "Заслужений артист": Зеленський відповів на петицію

Віталій Кірсанов
29 вересня 2026, 13:40
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Зеленський відповів на петицію щодо позбавлення Потапа звання "Заслужений артист".
Зеленський відповів на петицію щодо позбавлення Потапа звання
Зеленський відповів на петицію щодо позбавлення Потапа звання "Заслужений артист" / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, ОПУ

Коротко:

  • Звернення Катерини Таран зібрало 25 895 підписів при необхідних 25 тис.
  • Зеленський направив петицію Корецькому та Покладу

Президент України Володимир Зеленський розглянув петицію з вимогою ініціювати процедуру позбавлення Олексія Потапенка, відомого як Потап, почесного звання "Заслужений артист України". Звернення Катерини Таран зібрало 25 895 підписів при необхідних 25 тисячах. Відповідь глави держави датована 28 вересня й опублікована на офіційному сайті електронних петицій.

У своїй відповіді Зеленський зазначив, що почесне звання "Заслужений артист України" належить до державних нагород. Згідно із законодавством, позбавлення державної нагороди можливе, зокрема, на підставі обвинувального вироку суду або рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування відповідних санкцій.

відео дня

Президент також зазначив, що матеріали щодо застосування санкцій мають містити достатні відомості та факти, які підтверджують наявність передбачених законом підстав.

У зв’язку з цим Зеленський направив петицію прем’єр-міністру України Сергію Корецькому та тимчасово виконуючому обов’язки голови СБУ генерал-майору Олександру Покладу. Президент попросив компетентні органи в межах їх повноважень розглянути викладені у зверненні питання у встановленому законом порядку.

Автори петиції просили перевірити публічну діяльність Потапенка, зокрема його висловлювання, творчу діяльність та співпрацю з представниками Росії. При цьому в самому зверненні окремо зазначається, що проживання та професійна діяльність за межами України самі по собі не розглядаються як підстава для позбавлення державної нагороди.

Таким чином, президент не оголошував про позбавлення Потапа звання. На даному етапі петиція направлена до Кабінету міністрів та Служби безпеки України для подальшого опрацювання питання відповідно до законодавства.

Потап
Потап / інфографіка: Главред

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Скандал навколо Потапа

Зазначимо, що петиція з вимогою позбавити Потапенка звання "Заслужений артист України" з’явилася на сайті президента 28 серпня. Її автор закликав главу держави розглянути це питання у зв’язку з публічними висловлюваннями артиста про українську мову та культуру.

Приводом для звернення став відеоролик, який Потап опублікував 26 серпня. У зйомках також брала участь його дружина - українська співачка Настя Каменських, яка, як і Потап, проживає за межами України.

У першій частині відео артисти зображують, ніби відчувають сильний біль, а потім з’являються усміхненими на яхті. Ролик супроводжувався написом: "Боже, пробачте нас, будь ласка, за те, що ми говоримо російською мовою. Ми зовсім забули, що існує таке поняття, як свобода".

Після публікації відео Потап і Настя Каменських опинилися в базі українського сайту "Миротворець".

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Про особу: Потап

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Час і Скло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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