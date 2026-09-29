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РФ хоче паралізувати Київ ще до початку зими: The Economist розкрив нові цілі Кремля

Інна Ковенько
29 вересня 2026, 23:10
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РФ розширює цілі ударів по Києву, дедалі частіше атакуючи цивільні об’єкти.
РФ хоче паралізувати Київ ще до початку зими: The Economist розкрив нові цілі Кремля
Росія змінює тактику ударів по Києву / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скриншот

Коротко:

  • Росія готує нову кампанію ударів і диверсій проти Києва
  • Пік спроб дестабілізувати столицю очікують у листопаді
  • РФ розширює список цілей, серед них супермаркети та дата-центри

Росія розпочала кампанію проти Києва, яка включає масовані удари, диверсії та спроби посіяти політичний хаос. Спроби дестабілізувати столицю досягнуть піку в листопаді.

Зазначається, що РФ планує бити не лише по енергетиці та водопостачанню, а й по об’єктах, важливих для життя міста – дата-центрах, супермаркетах та іншій інфраструктурі. Про це пише The Economist з посиланням на високопоставлених українських чиновників.

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Паралельно Росія може посилити диверсії та теракти всередині України. Українська контррозвідка, за даними видання, щотижня запобігає 7–8 російським змовам.

Третя складова - інформаційні операції та спроби спровокувати політичний хаос. Росія може використовувати для цього втому українців від війни, корупційні скандали та проблеми в роботі влади. Водночас екскерівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що Москва переоцінює можливості своїх інформаційних кампаній.

"Росіяни щороку будують такі плани. Вони марно сподіваються, що їхні бот-ферми змусять наших людей протестувати й вимагати капітуляції. Це нісенітниця. Хтось підживлює цю ідею Путіну, щоб можна було вкрасти більше грошей", - зазначив Коваленко.

Водночас у Києві готуються до складної зими. Як зазначають у виданні, за роки війни інфраструктура столиці стала значно стійкішою до ударів і швидше відновлюється.

Що може зупинити удари РФ по Україні - коментар експерта

Україна може стримувати російські удари по своїй території через ураження ключових об’єктів у Москві. Для реалізації такого сценарію Києву потрібна балістична зброя. Про це повідомив військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

"Це оптимальний варіант. Я називаю це "іранським захистом". Іранці показали, як можна захищати 90-мільйонну країну, навіть маючи обмежені можливості ППО та авіації, але володіючи балістичною зброєю та завдаючи ударів по ключових точках противника", - заявив Світан.

Окрему увагу військовий експерт приділив Москві. На його думку, саме столиця РФ може стати фактором, який створюватиме внутрішній тиск на російське керівництво.

"Потрібно знайти болючі точки. У росіян вона одна - Москва. Та ахіллесова п’ята, тиск на яку може змусити всю Російську Федерацію не робити того, чого робити не треба", - наголосив він.

Світан також вказав на психологічний аспект можливих ударів по столиці РФ. Він вважає, що мешканці Москви мають відчути прямий вплив війни, а не сприймати її як подію, що відбувається далеко від них.

РФ хоче паралізувати Київ ще до початку зими: The Economist розкрив нові цілі Кремля
Звідки РФ атакує Україну / Інфографика: Главред

Удари РФ по Києву - останні новини

Як писав Главред, Україна перебудовує підходи до захисту Києва через зміну характеру російських повітряних атак. Йдеться про координацію авіації, підрозділів ППО та мобільних вогневих груп, а також масштабування технологій для знищення нових типів дронів

Нагадаємо, унаслідок російського удару по будівлі НАН в Києві 28 вересня отримав травми заступник голови НАНУ, екссекретар РНБО Володимир Горбулін, а його помічниця. Загалом відомо про одну загиблу особу та шістьох постраждалих, серед яких троє дітей.

Росія здатна суттєво посилити ракетні удари по Києву, однак її виробничі можливості у сфері балістичних ракет залишаються обмеженими. Про це заявив народний депутат України від партії "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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Про джерело: The Economist

The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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