Кияни попередили про перебої з оплатою проїзду в транспорті: названо дати

У Києві можливі тимчасові перебої в роботі окремих цифрових сервісів, повідомили в КМДА.

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Киян попередили про проблеми з оплатою у громадському транспорті / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Можливі тимчасові обмеження у роботі сервісів оплати проїзду в Києві

Не виключені перебої в роботі окремих цифрових сервісів столиці

У Києві через технічні роботи, спричинені ворожими атаками, можливі тимчасові обмеження у роботі сервісів оплати проїзду.

"Через постійні атаки ворога на дата-центри технічні роботи розпочнуться сьогодні о 22:00 і триватимуть орієнтовно в першій половині завтрашнього дня, 30 вересня", – повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

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У цей період можливі тимчасові перебої в роботі окремих цифрових сервісів, зокрема тих, що використовуються для оплати проїзду в громадському транспорті.

"Просимо пасажирів, за можливості, віддавати перевагу оплаті проїзду банківською карткою", – зазначили в КМДА.

Якщо немає можливості оплатити проїзд банківською карткою, КМДА рекомендує заздалегідь придбати необхідну кількість поїздок до 22:00 сьогодні.

"Поїздки, придбані до початку технічних робіт, можна буде валідувати й надалі. Натомість поїздки, придбані під час технічних робіт, тимчасово не валідуватимуться. Вони збережуться і будуть доступні для використання після відновлення роботи сервісів", – зазначається в прес-релізі.

У КМДА звернули увагу, що можливі перебої мають тимчасовий характер.

"Фахівці працюватимуть над відновленням стабільної роботи сервісів та мінімізацією можливих збоїв", – зазначається в прес-релізі.

Нова вартість проїзду – експерт назвав цифру

Транспортний аналітик і співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко висловився щодо можливого підходу до формування тарифів на громадський транспорт столиці.

На думку експерта, якщо орієнтуватися на європейську модель оплати проїзду, вартість однієї поїздки в Києві могла б становити 20 гривень. Вартість пересадочного квитка, за його оцінкою, можна встановити на рівні 30 гривень, а місячного проїзного - близько 1000 гривень.

Раніше повідомлялося, що в Києві різко підвищать тарифи на проїзд. Перегляд вартості проїзду обґрунтовують зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, вартість проїзду в приміських електричках Києва та області також зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка. Остаточна ціна становить від 19,2 до 22 грн.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко доручив проаналізувати можливість підвищення вартості проїзду в київському громадському транспорті. Він наголосив, що зараз вартість проїзду в Києві найнижча в Україні.

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Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА) Київська міська державна адміністрація - місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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