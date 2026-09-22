"Агресивний і пафосний": кум Насті Каменських різко висловився про Потапа

Геннадій Вітер вважає, що дії та публічні заяви Потапа та Каменських фактично віддалили їх від українського шоу-бізнесу.

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Геннадій Вітер розповів про особисті стосунки з Потапом / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/genaviter_official

Коротко:

Геннадій Вітер розповів про особисті стосунки з Потапом

Вітер вважає, що Потап - дуже поверхнева людина

Продюсер Геннадій Вітер, який є кумом Насті Каменських, різко розкритикував репера Потапа і заявив, що саме він, на його думку, вплинув на публічну позицію співачки.

Вітер і Каменських знайомі багато років. Хоча зараз продюсер практично не підтримує з нею зв'язку, він продовжує стежити за її діяльністю та заявами в медіапросторі. Поведінка співачки, за словами Вітера, його відверто дивує. Про це він розповів в інтерв’ю проекту "Наодинці з Гламуром".

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Продюсер вважає, що дії та публічні заяви Потапа і Каменських фактично віддалили їх від українського шоу-бізнесу. При цьому відповідальність за те, що відбувається, він переважно покладає на Потапа, стверджуючи, що Каменських лише слідує за чоловіком.

"Те, що коїлося, - це якийсь жах. Я вважаю, це якась нісенітниця, яку їй вбив, швидше за все, Потап для того, щоб знову піднятися на якийсь щабель. Те, що вони зробили, - це дурниця. Вони повністю викреслили себе з українського сегмента. Але я вважаю, що це точно не Настя. Це більше творчість Потапа, це його такі витівки. Він вважає, що таким чином зможе знову привернути зарубіжну аудиторію. Таким чином вони хочуть собі концерти, бо гроші можуть закінчитися", - заявив Вітер.

Він також розповів про особисті стосунки з Потапом. За словами продюсера, попри дружбу з Каменських, з її чоловіком у нього стосунки не склалися. Вітер пояснив це різними поглядами на людей і шоу-бізнес.

"Льоша - дуже поверхнева людина, дуже агресивна й пафосна. Я його зовсім не сприймаю. Для нього важливі понти: у що людина одягнена, що вона носить, які в неї друзі. Мені байдуже! Мені важливо, що у людини всередині. Саме в цьому між нами різниця. Йому важливі понти, яскравий і фальшивий шоу-бізнес. Я дуже не люблю людей, які в очі кажуть одне, а за спиною починають розповідати іншу історію", - сказав продюсер.

Потап / інфографіка: Главред

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Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, раніше українців приголомшило нове інтерв’ю українського дуету - Потапа та Насті Каменських, яке вони дали російській журналістці Катерині Гордєєвій. Особливо здивувала одна заява Каменських. Зокрема, співачка заявила, що коли перейшла на українську мову і почала нею розмовляти, у неї з’явилася кіста на голосових зв’язках.

Настя Каменських вперше відреагувала на гучний скандал навколо спільного інтерв’ю зі своїм чоловіком Потапом російській журналістці Катерині Гордєєвій. У своєму Instagram артистка записала емоційне відео, в якому поділилася своїми думками щодо хейту, який вона отримала.

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Про особу: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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