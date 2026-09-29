Федишин розсекретила стать дитини та влаштувала яскраву гендерну вечірку

Популярна артистка нарешті розкрила інтригу й розповіла, кого чекає її родина.

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Ірина Федишин вагітна дівчинкою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Федишин

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Яку інтригу розкрила Федишин

Як вона відреагувала на цю новину

Популярна українська виконавиця Ірина Федишин, яка перебуває на 32-му тижні вагітності, розсекретила стать своєї третьої дитини.

Співачка, яка вже виховує двох дорослих синів, довго інтригувала своїх фоловерів і заманювала на свою сторінку в Instagram тих, хто цікавився статтю дитини.

відео дня

Пізніше вона опублікувала відео, на якому разом із синами та чоловіком розпилювала балончики з рожевою фарбою. Рожевий колір означає, що артистка чекає на дівчинку.

Федишин стане мамою дівчинки / Скріншот

Федишин стане мамою дівчинки / Скріншот

"Це Боже благословення. Ми безмежно щасливі й дякуємо Богові за цей подарунок", - підписала відео артистка.

Ірина Федишин / інфографіка: Главред

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Про особу: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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