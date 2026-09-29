Федишин розсекретила стать дитини та влаштувала яскраву гендерну вечірку

Коротко:
- Яку інтригу розкрила Федишин
- Як вона відреагувала на цю новину
Популярна українська виконавиця Ірина Федишин, яка перебуває на 32-му тижні вагітності, розсекретила стать своєї третьої дитини.
Співачка, яка вже виховує двох дорослих синів, довго інтригувала своїх фоловерів і заманювала на свою сторінку в Instagram тих, хто цікавився статтю дитини.
Пізніше вона опублікувала відео, на якому разом із синами та чоловіком розпилювала балончики з рожевою фарбою. Рожевий колір означає, що артистка чекає на дівчинку.
"Це Боже благословення. Ми безмежно щасливі й дякуємо Богові за цей подарунок", - підписала відео артистка.
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Про особу: Ірина Федишин
Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".
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