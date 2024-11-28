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Останній акорд: Шер готується до відходу зі сцени

Анна Підгорна
28 листопада 2024, 01:30
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78-річна артистка з великим ентузіазмом взялася за прощальну роботу.
Шер
Шер новини - Шер розповіла про плани на завершення кар'єри / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Шер записує альбом, який стане останнім у її кар'єрі
  • Співачка зізналася, чому йде зі сцени, та не розуміє ровесників

Американська акторка, співачка і поп-ікона Шер 60 зі своїх 78 років провела на сцені. Вона і сьогодні виступає, з'являється на червоних килимових доріжках та охоче дає інтерв'ю - здається, що зірка буде зі своїми шанувальниками вічно

Однак і невгамовна Шер, схоже, почала замислюватися про пенсію. Про це повідомляє видання The Sun.

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Співачка нещодавно випустила мемуари, а тепер готує новий музичний альбом і планує кінозйомки. В інтерв'ю вона зізналася, що щаслива від того, що все ще здатна творити, і це, як і раніше, приносить їй задоволення, але розуміє, що виходить на фінішну пряму.

"Можливо, це буде останній альбом, який я запишу. Я дуже хвилююся. Це чудові пісні, і я просто дуже рада, що роблю це. Я дуже рада тому, що взагалі можу займатися чим-небудь зараз", - зазначає Шер.

Завершити кар'єру співачка планує у вісімдесят років - не тому що їй бракує енергії, а через вік. Утім, своїх великих цифр Шер не помічає, і ставиться до них із великою часткою гумору: "Я зараз старша за бруд, ясно? Я найстаріша людина, яку я зустрічаю майже в кожній кімнаті, якщо тільки я не в будинку для літніх людей. Мені постійно доводиться говорити цим молодим дівчатам: "Візьми себе в руки, вийди на вулицю. У тебе все життя попереду". Я б усе віддала, щоб знову стати 60-річною. Я була до біса гарною! Це дивно, тому що я знаю, що я старша, але я не знаю, як це відчути. Мені подобається спілкуватися з молодими людьми".

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Хто така Шер?

Шер (ім'я при народженні - Шерилін Саркісян) - американська співачка, акторка, режисерка і музичний продюсер. Прославилася в середині 60-их, як частина дуету "Сонні і Шер", пізніше стала виступати сольно. Пісні Шер були в топ-10 Billboard Hot 100 упродовж шести десятиліть поспіль (з 1960-х по 2010-ті). За свою кар'єру артистка випустила 28 студійних альбомів, зіграла в 74 кінопроєктах. Володарка "Еммі" (2003), "Греммі" (2000), "Оскара" (1988) та трьох "Золотих глобусів" (1974, 1984, 1988).

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